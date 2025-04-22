Що потрібно зробити, щоб ніхто не прочитав секретні повідомлення на смартфоні

Як можна заблокувати свої нотатки на iPhone, щоб ніхто сторонній не отримав доступ до особистої або секретної інформації.

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Про це розповідає thesun.co.uk.

Деякі власники iPhone використовують додаток "Нотатки" як щоденник і можуть вносити особисту інформацію, яку ніхто не повинен бачити. Цей додаток легко відкрити через панель швидкого доступу, яка доступна на екрані блокування. Це означає, що нотатки не захищені паролем.

"Якщо ви використовуєте "Центр управління" для створення миттєвих нотаток, то будь-яка людина може прочитати написане. Їй буде доступний останній запис. Однак і його можна убезпечити, видаливши "Центр управління" з екрана блокування", — йдеться в матеріалі.

Ось як це зробити: перейдіть у "Налаштування" — скористайтеся Face ID (або Touch ID) — введіть пароль, якщо буде запропоновано — прокрутіть донизу і вимкніть перемикач поруч із "Центр управління". Він буде доступний як зазвичай, одразу після введення пароля або використання Face ID.

Якщо ви хочете зберегти "Центр управління" на екрані блокування, є ще один спосіб захистити миттєві нотатки від читання іншими людьми. Відкрийте "Налаштування" на вашому пристрої iOS — знайдіть нотатки — прокрутіть униз і натисніть "Доступ до нотаток з екрана блокування". Натиснувши "Завжди створювати нову замітку", ви можете заборонити іншим людям читати вашу попередню замітку. Щоб повернутися до замітки, створеної раніше, натисніть "Відновити останню замітку".

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