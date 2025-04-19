Смартфони скоро запрацюють по-іншому: що зміниться для людей, і про які моделі йдеться

ШІ-інструмент Perplexity може незабаром бути вбудований у телефони Motorola. Компанія також веде переговори з Samsung про впровадження свого помічника зі штучним інтелектом у телефони Samsung Galaxy.

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Про це пише сайт androidpolice.com.

Компанія Perplexity вже підписала угоду з Motorola про інтеграцію свого ШІ-помічника в майбутні телефони. Партнерство буде офіційно оголошено на майбутньому заході 24 квітня, де виробник представить лінійку Razr 2025 року. Ці смартфони будуть поставлятися з Perplexity AI в якості альтернативи Google Gemini. Відомо, що Perplexity запропонує оновлений інтерфейс, щоб краще використовувати переваги складного форм-фактора Razr і зовнішнього захисного екрана.

Повідомляється, що розробник веде переговори з Samsung про інтеграцію свого помічника на основі штучного інтелекту в пристрої Galaxy. Однак, на відміну від Motorola, обговорення перебувають на ранніх стадіях, і поки нічого не вирішено остаточно. Samsung може зробити Perplexity асистентом за замовчуванням, поставляти його як попередньо встановлений додаток на свої телефони або активно просувати його в Galaxy Store.

З огляду на тісне партнерство Samsung з Google, шанси на те, що компанія замінить Gemini на Perplexity як помічника за замовчуванням на своїх телефонах, здаються малоймовірними. Дві компанії співпрацювали над кількома основними функціями Gemini, а Google надала пріоритетний доступ до серії Galaxy S25 разом зі своєю лінійкою Pixel 9, пише ЗМІ.

Крім Gemini, телефони Samsung поставляються з попередньо встановленим Bixby. Якщо Perplexity з'явиться на борту, майбутні моделі Galaxy можуть поставлятися з трьома помічниками ШІ.

Одна з причин, через яку Perplexity вирізняється, — це його гнучкість: він підтримує не тільки власну модель ШІ, а й моделі від Anthropic, OpenAI та інших розробників. На початку 2025 року компанія запустила свого помічника Android з підтримкою перегляду в реальному часі та екранного контексту, певною мірою копіюючи функціональність Circle to Search і Google Lens. Застосунок Perplexity для Android можна використовувати, щоб встановлювати нагадування, керувати налаштуваннями пристрою, здійснювати дзвінки і робити багато іншого.

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