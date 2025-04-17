Повідомлення перестануть працювати на iPhone: яких моделей смартфонів це стосується

Користувачів WhatsApp попереджають про необхідність перевірити свої телефони перед серйозною зміною наступного місяця.

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Про це повідомляє онлайн-медіа thesun.co.uk.

Компанія Meta вперше попередила клієнтів п'ять місяців тому. Цей термін уже майже минув, а це означає, що користувачі старого програмного забезпечення iOS незабаром будуть повністю заблоковані в службі обміну повідомленнями.

Наразі користувачі iPhone з iOS 12 або новішою версією можуть використовувати WhatsApp. Але з 5 травня їм буде потрібно мати як мінімум iOS 15.1, попереджає ЗМІ.

Багато старих iPhone можна оновити тільки до iOS 12.5.7, оскільки вони недостатньо сучасні для підтримки програмного забезпечення 15.1. До них належать iPhone 5s, 6 і 6 Plus. Власники цих моделей будуть змушені купити новий пристрій, якщо вони захочуть, як і раніше, мати доступ до месенджера.

У своїй початковій заяві керівники WhatsApp сказали: "Однією з головних причин цієї зміни є те, що нові версії iOS включають оновлені API і поліпшені технології, на які WhatsApp покладається для надання нових функцій. Не підтримуючи старі версії, WhatsApp зможе оптимізувати додаток і впроваджувати нові функції, які просто неможливі в застарілих операційних системах".

Зміна застосовуватиметься як до стандартної, так і до бізнес-версії застосунку.

Компанія WhatsApp також попередила про ризики при передачі третім особам кодів перевірки. Потрапивши в чужі руки, вони дадуть можливість зловмисникам зламати банківські рахунки, скопіювати про жертв усю інформацію.

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