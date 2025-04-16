Смартфони Samsung видають "шокуючу" помилку: що варто зробити користувачам

Виявлена помилка впливає на захищену папку смартфонів Samsung. Вразливість може торкнутися Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6, Galaxy S25 під управлінням One UI 7.

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Про інцидент повідомляє видання thesun.co.uk.

Власники смартфонів Samsung були попереджені про одну помилку, яка дає змогу розкрити особисті фотографії та відео, навіть у заблокованих папках. Уразливість впливає на захищену папку, де можна приховувати знімки, кліпи, файли і додатки від інших людей. Вона може торкнутися телефонів Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6 або Galaxy S25 під управлінням One UI 7.

Уразливість у системі було виявлено на тлі повідомлень про те, що виробник призупинив розгортання новітнього оновлення програмного забезпечення. Експертам у сфері кібербезпеки не вдалося підтвердити, чи є помилка причиною того, що Samsung прибрала оновлення One UI 7 із серверів, але вони допускають таку можливість.

Функція "Галерея" в захищеній папці в One UI 7, як повідомляється, може зробити особисті фотографії видимими за межами заблокованої папки за допомогою автоматично створених історій. Функція "Історії" дозволяє користувачам переглядати слайд-шоу зі своїх фотографій і відео, нагадує видання.

Коли додаток "Галерея" в захищеній папці створює історію, телефон отримує повідомлення за межами захищеної папки. Натиснувши на повідомлення, користувачі зможуть побачити весь вміст захищеної папки.

Щоб уникнути цієї проблеми, доведеться вручну відключити автоматично створені історії в налаштуваннях смартфона. Це можна зробити, відкривши застосунок "Галерея" в захищеній папці, натиснувши кнопку "Меню", відкривши "Налаштування" і відключивши функцію "Автоматичне створення історій".

Буквально минулого місяця користувач Reddit забив на сполох через ще одну вразливість безпеки, що впливає на захищену папку. Оновлення One UI 7 на базі Android 15 почало поширюватися на пристрої минулого тижня після кількох місяців затримок. Однак Samsung, схоже, зупинила глобальне розгортання через "серйозну помилку", повідомляє інсайдер Universe Ice.

"Якщо ви вже встановили One UI 7 на свій телефон Galaxy, найімовірніше, ви скоро отримаєте ще одне оновлення, що виправляє будь-яку виявлену Samsung проблему", — пише ЗМІ.

Представник Samsung сказав: "Графік розгортання One UI 7 оновлюється, щоб забезпечити найкращий можливий досвід. Нові терміни і доступність будуть повідомлені найближчим часом".

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