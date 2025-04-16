Смартфоны Samsung выдают "шокирующую" ошибку: что стоит предпринять пользователям

Обнаруженная ошибка влияет на защищенную папку смартфонов Samsung. Уязвимость может затронуть Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6, Galaxy S25 под управлением One UI 7.

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Об инциденте сообщает издание thesun.co.uk.

Владельцы смартфонов Samsung были предупреждены об одной ошибке, которая позволяет раскрыть личные фотографии и видео, даже в заблокированных папках. Уязвимость влияет на защищенную папку, где можно скрывать снимки, клипы, файлы и приложения от других людей. Она может затронуть телефоны Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6 или Galaxy S25 под управлением One UI 7.

Уязвимость в системе была обнаружена на фоне сообщений о том, что производитель приостановил развертывание новейшего обновления программного обеспечения. Экспертам в сфере кибербезопасности не удалось подтвердить, является ли ошибка причиной того, что Samsung убрала обновления One UI 7 с серверов, но они допускают такую возможность.

Функция "Галерея" в защищенной папке в One UI 7, как сообщается, может сделать личные фотографии видимыми за пределами заблокированной папки с помощью автоматически созданных историй. Функция "Истории" позволяет пользователям просматривать слайд-шоу из своих фотографий и видео, напоминает издание.

Когда приложение "Галерея" в защищенной папке создает историю, телефон получает уведомление за пределами защищенной папки. Нажав на уведомление, пользователи смогут увидеть все содержимое защищенной папки.

Чтобы избежать этой проблемы, придется вручную отключить автоматически созданные истории в настройках смартфона. Это можно сделать, открыв приложение "Галерея" в защищенной папке, нажав кнопку "Меню", открыв "Настройки" и отключив функцию "Автоматическое создание историй".

Буквально в прошлом месяце пользователь Reddit забил тревогу из-за еще одной уязвимости безопасности, влияющей на защищенную папку. Обновление One UI 7 на базе Android 15 начало распространяться на устройства на прошлой неделе после нескольких месяцев задержек. Однако Samsung, похоже, остановила глобальное развертывание из-за "серьезной ошибки", сообщает инсайдер Universe Ice.

"Если вы уже установили One UI 7 на свой телефон Galaxy, скорее всего, вы скоро получите еще одно обновление, исправляющее любую обнаруженную Samsung проблему", — пишет СМИ.

Представитель Samsung сказал: "График развертывания One UI 7 обновляется, чтобы обеспечить наилучший возможный опыт. Новые сроки и доступность будут сообщены в ближайшее время".

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