Сообщения перестанут работать на iPhone: какие модели смартфонов будут затронуты

Пользователей WhatsApp предупреждают о необходимости проверить свои телефоны перед серьезным изменением в следующем месяце.

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Об этом сообщает онлайн-медиа thesun.co.uk.

Компания Meta впервые предупредила клиентов пять месяцев назад. Данный срок уже почти истек, а это значит, что пользователи старого программного обеспечения iOS вскоре будут полностью заблокированы в службе обмена сообщениями.

В настоящее время пользователи iPhone с iOS 12 или более новой версией могут использовать WhatsApp. Но с 5 мая им потребуется иметь как минимум iOS 15.1, предупреждает СМИ.

Многие старые iPhone можно обновить только до iOS 12.5.7, поскольку они недостаточно современные для поддержки программного обеспечения 15.1. К ним относятся iPhone 5s, 6 и 6 Plus. Владельцы этих моделей будут вынуждены купить новое устройство, если они захотят по-прежнему иметь доступ к мессенджеру.

В своем первоначальном заявлении руководители WhatsApp сказали: "Одной из главных причин этого изменения является то, что новые версии iOS включают обновленные API и улучшенные технологии, на которые WhatsApp полагается для предоставления новых функций. Не поддерживая старые версии, WhatsApp сможет оптимизировать приложение и внедрять новые функции, которые просто невозможны в устаревших операционных системах".

Изменение будет применяться как к стандартной, так и к бизнес-версии приложения.

Компания WhatsApp также предупредила о рисках при передаче третьим лицам кодов проверки. Попав в чужие руки, они дадут возможность злоумышленникам взломать банковские счета, скопировать о жертвах всю информацию.

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