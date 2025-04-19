Смартфоны скоро заработают по-другому: что изменится для людей, и о каких моделях речь

ИИ-инструмент Perplexity может вскоре быть встроен в телефоны Motorola. Компания также ведет переговоры с Samsung о внедрении своего помощника с искусственным интеллектом в телефоны Samsung Galaxy.

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Об этом пишет сайт androidpolice.com.

Компания Perplexity уже подписала соглашение с Motorola об интеграции своего ИИ-помощника в будущие телефоны. Партнерство будет официально объявлено на предстоящем мероприятии 24 апреля, где производитель представит линейку Razr 2025 года. Эти смартфоны будут поставляться с Perplexity AI в качестве альтернативы Google Gemini. Известно, что Perplexity предложит обновленный интерфейс, чтобы лучше использовать преимущества складного форм-фактора Razr и внешнего защитного экрана.

Сообщается, что разработчик ведет переговоры с Samsung об интеграции своего помощника на основе искусственного интеллекта в устройства Galaxy. Однако, в отличие от Motorola, обсуждения находятся на ранних стадиях, и пока ничего не решено окончательно. Samsung может сделать Perplexity ассистентом по умолчанию, поставлять его в качестве предустановленного приложения на свои телефоны или активно продвигать его в Galaxy Store.

Учитывая тесное партнерство Samsung с Google, шансы на то, что компания заменит Gemini на Perplexity в качестве помощника по умолчанию на своих телефонах, кажутся маловероятными. Две компании сотрудничали над несколькими основными функциями Gemini, а Google предоставила приоритетный доступ к серии Galaxy S25 вместе со своей линейкой Pixel 9, пишет СМИ.

Помимо Gemini, телефоны Samsung поставляются с предустановленным Bixby. Если Perplexity появится на борту, будущие модели Galaxy могут поставляться с тремя помощниками ИИ.

Одна из причин, по которой Perplexity выделяется, — это его гибкость: он поддерживает не только собственную модель ИИ, но и модели от Anthropic, OpenAI и других разработчиков. В начале 2025 года компания запустила своего помощника Android с поддержкой просмотра в реальном времени и экранного контекста, в определенной степени копируя функциональность Circle to Search и Google Lens. Приложение Perplexity для Android можно использовать, чтобы устанавливать напоминания, управлять настройками устройства, совершать звонки и делать многое другое.

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