Что нужно сделать, чтобы никто не прочел секретные сообщения на смартфоне

Как можно заблокировать свои заметки на iPhone, чтобы никто посторонний не получил доступ к личной или секретной информации.

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Об этом рассказывает thesun.co.uk.

Некоторые владельцы iPhone используют приложение "Заметки" как дневник и могут вносить личную информацию, которую никто не должен видеть. Это приложение легко открыть через панель быстрого доступа, которая доступна на экране блокировки. Это означает, что заметки не защищены паролем.

"Если вы используете "Центр управления" для создания мгновенных заметок, то любой человек может прочитать написанное. Ему будет доступна последняя запись. Однако и ее можно обезопасить, удалив "Центр управления" с экрана блокировки", — говорится в материале.

Вот как это сделать: перейдите в "Настройки" — воспользуйтесь Face ID (или Touch ID) — введите пароль, если будет предложено — прокрутите вниз и выключите переключатель рядом с "Центр управления". Он будет доступен как обычно, сразу после ввода пароля или использования Face ID.

Если вы хотите сохранить "Центр управления" на экране блокировки, есть еще один способ защитить мгновенные заметки от чтения другими людьми. Откройте "Настройки" на вашем устройстве iOS — найдите заметки — прокрутите вниз и нажмите "Доступ к заметкам с экрана блокировки". Нажав "Всегда создавать новую заметку", вы можете запретить другим людям читать вашу предыдущую заметку. Чтобы вернуться к заметке, созданной ранее, нажмите "Возобновить последнюю заметку".

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