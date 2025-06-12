У Android-смартфонов теперь не будет проблем с батареями: помог один трюк

После того, как обладатели телефонов Pixel стали жаловаться на серьезные проблемы с аккумулятором, нашлось неожиданное решение. Последняя бета-версия Android 16 теперь позволяет регулировать заряд батареи смартфона Pixel.

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Об этом сообщает androidauthority.com.

Издание отмечает, что обновление Android 16 QPR1 beta 2 добавило функцию помощи в измерении состояния аккумулятора. Изначально функцию тестировали для модели Pixel 9a, но теперь она становится доступной и для владельцев других моделей Pixel.

Функция поддержки батареи (скриншот) Фото: androidauthority.com

На странице поддержки Google отмечается, что функция помощи «регулирует максимальное напряжение батареи». Такое регулирование происходит поэтапно, начиная с 200 циклов зарядки и до 1000 циклов. Компания обращает внимание, что пользователи могут заменить некоторое уменьшение срока службы батареи и «небольшие изменения» в производительности зарядки.

Ранее Google подтверждала, что помощь в состоянии батареи является обязательной на Pixel 9a, но необязательной функцией на других телефонах Pixel. Тут стоит заметить, что это подтверждение появилось после того, как компания отложила выпуск Pixel 9a из-за «проблемы с качеством компонентов». Презентация была запланирована на март нынешнего года, но из-за задержки состоялась в апреле.

Что касается жалоб на аккумуляторы, то они поступали от владельцев более старых моделей. Например, по информации издания, несколько пользователей сообщали, что их Pixel 6a загорелся при подключении к зарядному устройству (при этом использовалась так называемая универсальная зарядка – то есть не оригинального производителя).

Кроме того, недавно Google объявила о программе замены аккумуляторов для телефонов Pixel 7a с вздутыми батареями. До того компания выпустила обновление для некоторых моделей Pixel 4a, которое резко сократило срок службы аккумулятора. Google не озвучивала официальную причину этого обновления, однако стало известно, что некоторые аккумуляторы Pixel 4a подвергались риску перегрева.

Ранее Фокус писал про пять новых полезных функций Android 16. Среди таких функций — обновленная панель быстрых настроек, борьба с мошенниками, которые могут заблокировать украденный телефон, зашита от вредоносного ПО, а также усиленная защита конфиденциальности.

Также стало известно, что после выхода обновления некоторые смартфоны Samsung придется выбросить. Это связано с тем, что их жизненный цикл заканчивается. Например, что касается обновления Android 16, то лишь несколько устройств Samsung будут обновлены до фирменной оболочки One UI 8.