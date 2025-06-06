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Диджитал

Какие смартфоны Samsung Galaxy уже пора выбросить: эксперты назвали причину

смартфон Samsung Galaxy A72
Фото: phonearena.com | Смартфон Samsung Galaxy A72 в руках: иллюстративное фото

C каждым крупным обновлением многие устройства Galaxy достигают конца жизненного цикла. Только несколько устройств Samsung будут обновлены до One UI 8 на базе Android 16.

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Об этом пишет издание gizmochina.com.

Samsung готов к выпуску One UI 8. Бренд уже начал программу бета-тестирования One UI 8, а стабильная версия должна выйти этим летом. В сообщениях говорится, что это может произойти уже в следующем месяце.

Телефоны Galaxy A, которые получат обновления One UI 8

Samsung не объявила, какие устройства Galaxy получат обновление One UI 8, но все же журналистам удалось выяснить это благодаря прозрачной политике обновления. Модели, которые старше нижеперечисленных, обновляться не будут, а это означает проблемы с безопасностью и перебои в работе.

  • Galaxy A73
  • Galaxy A56
  • Galaxy A55
  • Galaxy A54
  • Galaxy A53
  • Galaxy A36
  • Galaxy A35
  • Galaxy A34
  • Galaxy A33
  • Galaxy A26
  • Galaxy A25
  • Galaxy A24
  • Galaxy A16 (LTE/5G)
  • Galaxy A15 (LTE/5G)
  • Galaxy A06 (LTE/5G)

Если вашего устройства Galaxy нет в списке, скорее всего, оно не получит обновления, так как уже устарело.

Когда начнется выпуск One UI 8

Samsung не объявила точную дату выхода One UI 8. Однако подтвердила, что обновление начнет выпускаться на устройствах этим летом. В компании говорят, что складные смартфоны Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 будут оснащены One UI 8 прямо из коробки. Скорее всего, они поступят в продажу в следующем месяце — и это не должно удивлять, учитывая, что Android 16 выйдет в этом месяце. Обычно производителям требуется несколько недель после запуска новой версии ОС, чтобы довести до ума индивидуальную оболочку. Следовательно, июльский релиз One UI 8 весьма вероятен.

Ранее мы писали о том, какие новые смартфоны Samsung выпустит в течение 2025 года. Южнокорейский бренд готов радовать поклонников новыми гаджетами, среди которых Samsung Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7 и загадочный Galaxy Z Fold Ultra.