Какие смартфоны Samsung Galaxy уже пора выбросить: эксперты назвали причину

C каждым крупным обновлением многие устройства Galaxy достигают конца жизненного цикла. Только несколько устройств Samsung будут обновлены до One UI 8 на базе Android 16.

Об этом пишет издание gizmochina.com.

Samsung готов к выпуску One UI 8. Бренд уже начал программу бета-тестирования One UI 8, а стабильная версия должна выйти этим летом. В сообщениях говорится, что это может произойти уже в следующем месяце.

Телефоны Galaxy A, которые получат обновления One UI 8

Samsung не объявила, какие устройства Galaxy получат обновление One UI 8, но все же журналистам удалось выяснить это благодаря прозрачной политике обновления. Модели, которые старше нижеперечисленных, обновляться не будут, а это означает проблемы с безопасностью и перебои в работе.

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A16 (LTE/5G)

Galaxy A15 (LTE/5G)

Galaxy A06 (LTE/5G)

Если вашего устройства Galaxy нет в списке, скорее всего, оно не получит обновления, так как уже устарело.

Когда начнется выпуск One UI 8

Samsung не объявила точную дату выхода One UI 8. Однако подтвердила, что обновление начнет выпускаться на устройствах этим летом. В компании говорят, что складные смартфоны Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 будут оснащены One UI 8 прямо из коробки. Скорее всего, они поступят в продажу в следующем месяце — и это не должно удивлять, учитывая, что Android 16 выйдет в этом месяце. Обычно производителям требуется несколько недель после запуска новой версии ОС, чтобы довести до ума индивидуальную оболочку. Следовательно, июльский релиз One UI 8 весьма вероятен.

Ранее мы писали о том, какие новые смартфоны Samsung выпустит в течение 2025 года. Южнокорейский бренд готов радовать поклонников новыми гаджетами, среди которых Samsung Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7 и загадочный Galaxy Z Fold Ultra.