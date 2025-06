Які смартфони Samsung Galaxy вже час викинути: експерти назвали причину

З кожним великим оновленням багато пристроїв Galaxy досягають кінця життєвого циклу. Тільки кілька пристроїв Samsung будуть оновлені до One UI 8 на базі Android 16.

Про це пише видання gizmochina.com.

Samsung готовий до випуску One UI 8. Бренд уже розпочав програму бета-тестування One UI 8, а стабільна версія має вийти цього літа. У повідомленнях говориться, що це може статися вже наступного місяця.

Телефони Galaxy A, які отримають оновлення One UI 8

Samsung не оголосила, які пристрої Galaxy отримають оновлення One UI 8, але все ж журналістам вдалося з'ясувати це завдяки прозорій політиці оновлення. Моделі, які старші за наведені нижче, оновлюватися не будуть, а це означає проблеми з безпекою і перебої в роботі.

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Галактика A54

Галактика A53

Галактика A36

Галактика A35

Галактика A34

Галактика A33

Галактика A26

Галактика A25

Galaxy A24

Galaxy A16 (LTE/5G)

Galaxy A15 (LTE/5G)

Galaxy A06 (LTE/5G)

Якщо вашого пристрою Galaxy немає в списку, найімовірніше, він не отримає оновлення, оскільки вже застарів.

Коли почнеться випуск One UI 8

Samsung не оголосила точну дату виходу One UI 8. Однак підтвердила, що оновлення почне випускатися на пристроях цього літа. У компанії кажуть, що складні смартфони Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Flip 7 будуть оснащені One UI 8 прямо з коробки. Найімовірніше, вони надійдуть у продаж наступного місяця — і це не повинно дивувати, з огляду на те, що Android 16 вийде цього місяця. Зазвичай виробникам потрібно кілька тижнів після запуску нової версії ОС, щоб довести до розуму індивідуальну оболонку. Отже, липневий реліз One UI 8 досить імовірний.

Раніше ми писали про те, які нові смартфони Samsung випустить протягом 2025 року. Південнокорейський бренд готовий радувати шанувальників новими гаджетами, серед яких Samsung Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7 і загадковий Galaxy Z Fold Ultra.