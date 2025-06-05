Це ще не кінець: які нові смартфони Samsung випустить протягом 2025 року (фото)

Південнокорейський бренд готовий радувати шанувальників новими гаджетами, серед яких Samsung Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7 і загадковий Galaxy Z Fold Ultra.

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Про це пише androidauthority.com.

Складаний Samsung: новий преміальний Z Fold?

Samsung у червні 2025 року натякнула на появу складного телефону під брендом Ultra, який має вийти влітку. Хоча наразі подробиць практично немає, компанія дійсно підігріла інтерес деякими інсайдами.

По-перше, прес-матеріали натякали на складаний телефон у стилі "книжка", що дає можливість припускати, що пристрій може бути названий Galaxy Z Fold Ultra або щось на кшталт цього. По-друге, схоже, що Samsung зосередиться на тонкощах і легкості, як це було з Galaxy S25 Edge.

Більше інформації буде розкрито в найближчі місяці.

Рендер смартфона Galaxy Z Fold Ultra Фото: letsgodigital.org

Galaxy Z Fold і Z Flip: нові моделі, подвійний складаний телефон та ін.

Не так багато конкретної інформації про майбутні Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Flip 7 — офіційний реліз, можливо, відбудеться через кілька тижнів, — але Galaxy Z Fold 6 Special Edition може вказувати на зміни в серії загалом. Згідно з витоками, Samsung може додати Fold 7 SE як топовий складаний смартфон, зберігши елегантний дизайн і поліпшене налаштування камери. Чи може це бути таємничий складаний Ultra, про який йшлося вище? Цілком можливо.

Однак експерти сподіваються, що Z Fold 7 отримає деякі оновлення. Вони вважають, що це буде, наприклад, більш тонкий дизайн, поліпшені можливості камери і більш швидка зарядка. Але наразі відомо лише, що Z Fold 7 може постачатися з великим екраном, щоб забезпечити традиційний досвід використання телефону в складеному стані.

Смартфон Galaxy Z Flip 6 Фото: Samsung

Galaxy Z Flip 7 може отримати більш ємну батарею, екран, схожий на Motorola Razr Ultra, і корпус більшого розміру, ніж його попередник.

Samsung також може здивувати дешевшим розкладним телефоном. Подейкують, що передбачуваний Galaxy Flip FE постачатиметься з дисплеєм Flip 7, але з іншим налаштуванням камери та процесором. Рендери демонструють дизайн, схожий на Flip 6. Що стосується процесора, то виробник може відмовитися від чіпсетів Snapdragon для моделей Flip, обравши Exynos 2500 для Flip 7 і Exynos 2400e для Flip FE. Звичайно, все може змінитися залежно від того, коли з'явиться Flip FE — подробиці поки що неясні.

Серія Samsung Galaxy S25 FE

Samsung випустила Galaxy S24 FE у жовтні 2024 року, тому можна з упевненістю припустити, що наступна модель Fan Edition може дебютувати до кінця року. Мало що відомо про наступника Samsung S24 FE на поточний момент.

Раніше ми писали, чому Samsung коштують дорожче за інші Android-телефони. Samsung робить ставку на преміальні матеріали, інтеграцію екосистеми, апаратний контроль і довговічність, що призводить до вищих цін. Компанія традиційно пропонує ширший спектр функцій і специфікацій у різних цінових категоріях.