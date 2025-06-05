Это еще не конец: какие новые смартфоны Samsung выпустит в течение 2025 года (фото)

Южнокорейский бренд готов радовать поклонников новыми гаджетами, среди которых Samsung Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7 и загадочный Galaxy Z Fold Ultra.

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Об этом пишет androidauthority.com.

Складной Samsung: новый премиальный Z Fold?

Samsung в июне 2025 года намекнула на появление складного телефона под брендом Ultra, который должен выйти летом. Хотя в настоящее время подробностей практически нет, компания действительно подогрела интерес некоторыми инсайдами.

Во-первых, пресс-материалы намекали на складной телефон в стиле "книга", что дает возможность предполагать, что устройство может быть получить название Galaxy Z Fold Ultra или что-то в этом роде. Во-вторых, похоже, что Samsung сосредоточится на тонкости и легкости, как это было с Galaxy S25 Edge.

Больше информации будет раскрыто в ближайшие месяцы.

Рендер смартфона Galaxy Z Fold Ultra Фото: letsgodigital.org

Galaxy Z Fold и Z Flip: новые модели, двойной складной телефон и др.

Не так много конкретной информации о предстоящих Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 — официальный релиз, возможно, состоится через несколько недель, — но Galaxy Z Fold 6 Special Edition может указывать на изменения в серии в целом. Согласно утечкам, Samsung может добавить Fold 7 SE в качестве топового складного смартфона, сохранив элегантный дизайн и улучшенную настройку камеры. Может ли это быть таинственный складной Ultra, о котором речь шла выше? Вполне возможно.

Однако эксперты надеются, что Z Fold 7 получит некоторые обновления. Они полагают, что это будет, например, более тонкий дизайн, улучшенные возможности камеры и более быстрая зарядка. Но на данный момент известно лишь, что Z Fold 7 может поставляться с большим экраном, чтобы обеспечить традиционный опыт использования телефона в сложенном состоянии.

Смартфон Galaxy Z Flip 6 Фото: Samsung

Galaxy Z Flip 7 может получить более емкую батарею, экран, похожий на Motorola Razr Ultra, и корпус большего размера, чем его предшественник.

Samsung также может удивить более дешевым раскладным телефоном. Говорят, что предполагаемый Galaxy Flip FE будет поставляться с дисплеем Flip 7, но с другой настройкой камеры и процессором. Рендеры демонстрируют дизайн, похожий на Flip 6. Что касается процессора, то производитель может отказаться от чипсетов Snapdragon для моделей Flip, выбрав Exynos 2500 для Flip 7 и Exynos 2400e для Flip FE. Конечно, все может измениться в зависимости от того, когда появится Flip FE — подробности пока неясны.

Серия Samsung Galaxy S25 FE

Samsung выпустила Galaxy S24 FE в октябре 2024 года, поэтому можно с уверенностью предположить, что следующая модель Fan Edition может дебютировать до конца года. Мало что известно о преемнике Samsung S24 FE на текущий момент.

Ранее мы писали, почему Samsung стоят дороже других Android-телефонов. Samsung делает ставку на премиальные материалы, интеграцию экосистемы, аппаратный контроль и долговечность, что приводит к более высоким ценам. Компания традиционно предлагает более широкий спектр функций и спецификаций в различных ценовых категориях.