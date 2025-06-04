Тонкий дизайн и топовая камера: новая "раскладушка" от Samsung выйдет уже через месяц

Южнокорейская компания Samsung наконец-то представит премиум-версию своего популярного складного смартфона. Телефон Galaxy Z Fold 7 Ultra, предположительно, выйдет в начале июля.

Related video

Об этом сообщает gizmochina.com.

Инсайдеры полагают, что «ультра-версия» выйдет вместе с Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 и Z Flip 7 FE на предстоящем мероприятии Unpacked в Нью-Йорке.

На скорый выпуск нового смартфона намекает тизер, предоставленный компанией Samsung.

Судя по тизеру, у нового Galaxy Z Fold 7 Ultra дизайн будет более тонким, чем у любого предыдущего гаджета серии Galaxy Fold. Хотя Samsung не указала точных размеров нового смартфона, ожидается, что он будет тоньше, чем Z Fold 6 (5,6 мм) и Fold Special Edition (4,9 мм).

Также Samsung также обещает лучшую в своем классе настройку камеры. Это может означать прямой вызов прочим складным устройствам – например, телефону vivo X Fold3 Pro, который как раз хвалили за возможности его камеры.

Как отмечает издание, Galaxy Z Fold 7 Ultra может придерживаться дизайна W25 (Fold Special Edition), который был запущен в прошлом году в Китае и Южной Корее. Эта модель имела 8-дюймовый основной дисплей, 6,5-дюймовый экран-вкладыш, 200-мегапиксельную основную камеру и 16 ГБ оперативной памяти, упакованные в легкий и тонкий корпус.

Особое внимание Samsung уделяет улучшенным функциям на основе искусственного интеллекта. В тизере говорится о функциях голосового управления, которые помогут пользователям выполнять несколько задач одновременно. Еще обещают, что устройство трансформируется в более масштабное рабочее пространство или развлекательный экран в разложенном состоянии, а Galaxy AI адаптируется к складному формату.

Что касается точной даты выхода, то, по информации источников издания, Galaxy Z Fold 7 Ultra выйдет примерно в то же время, что и прошлогодние складные модели. Тут стоит отметить, что Z Fold 6 и Z Flip 6 были официально представлены 10 июля 2024 года.

Ранее Фокус сообщал, что смартфон Galaxy S25 Ultra от Samsung попал в список лучших телефонов 2025 года. Он был на первом месте, а на второй позиции разместился супертонкий Galaxy S25 Edge.

Также стало известно, что телефон Samsung Galaxy Z Fold 6 был включен в число лучших смартфонов с поддержкой стилуса.