Названы лучшие смартфоны с поддержкой стилуса в 2025 году: топ-5 моделей (фото)

Смартфоны с поддержкой стилуса представлены в широком спектре – от флагманских Galaxy S25 Ultra от Samsung до более доступных гаджетов от Motorola.

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Об этом пишет gizmochina.com.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Лидером рейтинга стал Samsung Galaxy S25 Ultra, задавший золотой стандарт для смартфонов со стилусом. Телефон оснащен встроенным S Pen, обеспечивающим чувствительность к наклону и контроль нажатия. Независимо от того, редактируете ли вы PDF-файл или рисуете в Clip Studio Paint, стилус кажется плавным и точным. Впечатление усиливают функции Circle to Search, Live Translate и Generative Edit.

Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: gizmochina.com

Новая 6,9-дюймовая панель Dynamic LTPO AMOLED 2X достигает пиковой яркости 2600 нит, идеально подходит для использования на открытом воздухе и поддерживает полную функциональность S Pen. Устройство работает на базе Snapdragon 8 Elite.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Этот складной смартфон, который прекрасно работает со стилусом, даже если он не встроен. Гаджет поддерживает S Pen Pro и S Pen Fold Edition, а большой, похожий на планшет внутренний дисплей идеально подходит для таких задач, как подписание документов, создание конспектов лекций или многозадачность с приложениями с разделенным экраном.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Фото: gizmochina.com

Телефон работает на базе Snapdragon 8 Gen 3 с улучшенным охлаждением и оптимизацией батареи для длительных сеансов. Правда, стилус придется покупать отдельно и носить с собой, поскольку на самом телефоне нет соответствующего слота.

Motorola Moto G Stylus

Motorola продолжает удерживать позиции в бюджетном сегменте с новейшим Moto G Stylus.

Motorola Moto G Stylus Фото: gizmochina.com

6,7-дюймовый дисплей 1220p pOLED – яркий и плавный благодаря частоте обновления 120 Гц. Он работает на базе Snapdragon 6 Gen 3 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Стилус аккуратно спрятан в корпусе и идеально подходит для быстрых заметок или рисования.

Motorola Edge 60 Stylus

Это своеобразный компромисс между ультрабюджетным Moto G Stylus и флагманскими предложениями Samsung. Телефон оснащен 6,67-дюймовым pOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, работает на базе Snapdragon 7s Gen 2 и имеет 8 ГБ оперативной памяти. Встроенный стилус мгновенно активирует приложения для создания заметок при извлечении, к тому же, есть 50-мегапиксельная основная камера.

Motorola Edge 60 Stylus Фото: gizmochina.com

Кроме того, Motorola добавляет индивидуальности с помощью своего сотрудничества с Pantone, включая отделки Surf the Web и Gibraltar Sea.

Honor Magic V3

Новейший флагманский складной смартфон Honor, сочетающий в себе высокую производительность и совместимость со стилусом. Как 7,92-дюймовый основной дисплей, так и 6,43-дюймовый дисплей-вкладыш поддерживают Honor Magic Pen (продается отдельно).

Honor Magic V3 Фото: из открытых источников

Телефон работает на Snapdragon 8 Gen 3 и оснащен аккумулятором емкостью 5150 мАч с проводной зарядкой 66 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт.

Стоит назвать и Samsung Galaxy S24 Ultra. Это не новейшая модель Samsung, но выглядит она по-прежнему отлично. Телефон заслуживает упоминания, так как предлагает такую ​​же интеграцию стилуса, как и S25 Ultra, и теперь его можно найти по более низкой цене.

Также Фокус писал, что китайская компания Honor выпустила игровой смартфон Honor GT Pro с флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite и гигантской батареей на 7200 мАч.