Названо найкращі смартфони з підтримкою стилуса у 2025 році: топ 5 моделей (фото)

Смартфони з підтримкою стилуса представлені в широкому спектрі — від флагманських Galaxy S25 Ultra від Samsung до більш доступних гаджетів від Motorola.

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Про це пише gizmochina.com.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Лідером рейтингу став Samsung Galaxy S25 Ultra, який задав золотий стандарт для смартфонів зі стилусом. Телефон оснащений вбудованим S Pen, що забезпечує чутливість до нахилу і контроль натискання. Незалежно від того, редагуєте ви PDF-файл чи малюєте в Clip Studio Paint, стилус здається плавним і точним. Враження підсилюють функції Circle to Search, Live Translate і Generative Edit.

Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: gizmochina.com

Нова 6,9-дюймова панель Dynamic LTPO AMOLED 2X досягає пікової яскравості 2600 ніт, ідеально підходить для використання на відкритому повітрі та підтримує повну функціональність S Pen. Пристрій працює на базі Snapdragon 8 Elite.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Цей складаний смартфон, який чудово працює зі стилусом, навіть якщо він не вбудований. Гаджет підтримує S Pen Pro і S Pen Fold Edition, а великий, схожий на планшет внутрішній дисплей ідеально підходить для таких завдань, як підписання документів, створення конспектів лекцій або багатозадачність із додатками з розділеним екраном.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Фото: gizmochina.com

Телефон працює на базі Snapdragon 8 Gen 3 з поліпшеним охолодженням і оптимізацією батареї для тривалих сеансів. Щоправда, стилус доведеться купувати окремо і носити з собою, оскільки на самому телефоні немає відповідного слота.

Motorola Moto G Stylus

Motorola продовжує утримувати позиції в бюджетному сегменті з новітнім Moto G Stylus.

Motorola Moto G Stylus Фото: gizmochina.com

6,7-дюймовий дисплей 1220p pOLED — яскравий і плавний завдяки частоті оновлення 120 Гц. Він працює на базі Snapdragon 6 Gen 3 у парі з 8 ГБ оперативної пам'яті та до 256 ГБ вбудованої пам'яті. Стилус акуратно захований у корпусі та ідеально підходить для швидких нотаток або малювання.

Motorola Edge 60 Stylus

Це своєрідний компроміс між ультрабюджетним Moto G Stylus і флагманськими пропозиціями Samsung. Телефон оснащений 6,67-дюймовим pOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, працює на базі Snapdragon 7s Gen 2 і має 8 ГБ оперативної пам'яті. Вбудований стилус миттєво активує додатки для створення нотаток під час вилучення, до того ж, є 50-мегапіксельна основна камера.

Motorola Edge 60 Stylus Фото: gizmochina.com

Крім того, Motorola додає індивідуальності за допомогою своєї співпраці з Pantone, включно з оздобленням Surf the Web і Gibraltar Sea.

Honor Magic V3

Новітній флагманський складаний смартфон Honor, що поєднує в собі високу продуктивність і сумісність зі стилусом. Як 7,92-дюймовий основний дисплей, так і 6,43-дюймовий дисплей-вкладиш підтримують Honor Magic Pen (продається окремо).

Honor Magic V3 Фото: з відкритих джерел

Телефон працює на Snapdragon 8 Gen 3 і оснащений акумулятором ємністю 5150 мАг з дротовою зарядкою 66 Вт і бездротовою зарядкою 50 Вт.

Варто назвати і Samsung Galaxy S24 Ultra. Це не новітня модель Samsung, але виглядає вона, як і раніше, відмінно. Телефон заслуговує на згадку, оскільки пропонує таку ж інтеграцію стилуса, як і S25 Ultra, і тепер його можна знайти за нижчою ціною.

Також Фокус писав, що китайська компанія Honor випустила ігровий смартфон Honor GT Pro з флагманським чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite і гігантською батареєю на 7200 мАг.