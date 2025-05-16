В топе не только флагманы: названы лучшие телефоны Samsung в 2025 году

В этом году южнокорейская компания Samsung уже выпустила несколько смартфонов и флагманской линейки, и среднего класса. В топах продаж пока лидирует Galaxy S25 Ultra – но его быстро догоняет совершенно новая, супертонкая модель.

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Об этом пишет tomsguide.com.

Издание называет новый Galaxy S25 Edge предполагаемым фаворитом в будущем. На данный момент топ-5 телефонов Samsung выглядит так.

Galaxy S25 Ultra

Его называют лучшим среди гаджетов Samsung в целом. По сравнению с предыдущими моделями, изменений не так много – но зато они действительно знаковые. Это, например, новые функции Galaxy AI.

Поддержка действий между приложениями работает в приложениях Samsung и Google, а также Spotify и Whatsapp. Используя встроенный помощник Gemini, вы можете дать одну команду с несколькими шагами, которые включают разные приложения — например, посмотреть информацию о ресторане, вставить ее в заметку и отправить местоположение другу.

Функция Now Brief пока предоставляет лишь прогноз погоды и список предстоящих встреч в начале дня, но она создана для того, чтобы узнавать о пользователе больше, поэтому предполагают, что функция станет более персонализированной.

телефон Galaxy S25 Ultra Фото: tomsguide.com

Также стоит отметить новый чипсет Snapdragon 8 Elite, который не только обеспечивает максимальную производительность среди телефонов Android, но и помогает лучше управлять тем, сколько энергии потребляет телефон. Слабым звеном – пожалуй, единственным для этой модели – называют то, что из S Pen убрали Bluetooth-подключение.

Samsung Galaxy S25

Это лучший флагман Samsung для большинства людей, отмечает издание. Он более доступен по цене по сравнению с Galaxy S25 Ultra, а поддерживает те же возможности Galaxy AI.

телефон Samsung Galaxy S25 Фото: tomsguide.com

Модель тоже оснащена чипсетом Snapdragon 8 Elite, а время работы батареи по сравнению с более ранними моделями увеличилось на два часа. Дисплей тоже более яркий, чем у предшественников.

К тому же, Galaxy S25 очень тонкий и легкий – понравится тем, кто предпочитает компактные телефоны.

Samsung Galaxy S24FE

телефон Samsung Galaxy S24FE Фото: tomsguide.com

Время Galaxy S24 как топового устройства в линейке Samsung уже прошло, но не стоит упускать из виду Galaxy S24 FE. У него есть некоторые собственные сильные возможности AI, а также семь лет обещанной поддержки программного обеспечения. Тестовые данные также показали, что у S24 FE более яркий, более красочный и более точный дисплей, чем у Galaxy S24 Plus, и еще у него есть 3-кратная телефотокамера.

Galaxy Z Fold 6

Линейку Z Fold компания Samsung развивает довольно медленно, но эта модель по-прежнему – одна из лучших в этой категории.

телефон Samsung Galaxy Z Fold 6 Фото: tomsguide.com

Из приятных обновлений – улучшенная защита от воды и пыли и более прочные внешние части. Дисплей, чипсет и камеры также были доработаны, а бонусом идет добавление функций Galaxy AI. Вообще, Z Fold 6 — это до сих пор хороший выбор для тех, кто хочет складной телефон.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Самый доступный складной Samsung. Он во многом позаимствовал черты у прошлогоднего Z Flip 5, но такие обновления, как 50-мегапиксельная основная камера и новый чипсет, означают, что фотографии и производительность стали лучше, чем когда-либо.

телефон Samsung Galaxy Z Flip 6 Фото: tomsguide.com

Galaxy AI здесь представлен отлично – например, есть новый режим переводчика, который транскрибирует и переводит речь на обоих экранах одновременно, чтобы помочь вам свободно общаться с тем, кто говорит на другом языке.

Ранее Фокус писал, что телефон Samsung Galaxy Z Fold 6 был включен в число лучших смартфонов с поддержкой стилуса.