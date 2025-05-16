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Діджитал

У топі не тільки флагмани: названо найкращі телефони Samsung у 2025 році

найкращий смартфон Samsung 2025
Фото: tomsguide.com | Смартфони Samsung (ілюстративне фото)

Цього року південнокорейська компанія Samsung уже випустила кілька смартфонів і флагманської лінійки, і середнього класу. У топах продажів поки лідирує Galaxy S25 Ultra — але його швидко наздоганяє абсолютно нова, супертонка модель.

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Про це пише tomsguide.com.

Видання називає новий Galaxy S25 Edge ймовірним фаворитом у майбутньому. На даний момент топ-5 телефонів Samsung виглядає так.

Galaxy S25 Ultra

Його називають найкращим серед гаджетів Samsung загалом. Порівняно з попередніми моделями, змін не так багато — зате вони є насправді знаковими. Це, наприклад, нові функції Galaxy AI.

Підтримка дій між застосунками працює в застосунках Samsung і Google, а також Spotify і Whatsapp. Використовуючи вбудований помічник Gemini, ви можете дати одну команду з кількома кроками, які включають різні застосунки — наприклад, подивитися інформацію про ресторан, вставити її в нотатку і відправити місце розташування другу.

Функція Now Brief поки що надає лише прогноз погоди і список майбутніх зустрічей на початку дня, але вона створена для того, щоб дізнаватися про користувача більше, тому припускають, що функція стане більш персоналізованою.

смартфон Galaxy S25 Ultra Fullscreen
телефон Galaxy S25 Ultra
Фото: tomsguide.com

Також варто відзначити новий чипсет Snapdragon 8 Elite, який не лише забезпечує максимальну продуктивність серед телефонів Android, а й допомагає краще керувати тим, скільки енергії споживає телефон. Слабкою ланкою — мабуть, єдиною для цієї моделі — називають те, що зі S Pen прибрали Bluetooth-підключення.

Samsung Galaxy S25

Це найкращий флагман Samsung для більшості людей, зазначає видання. Він доступніший за ціною порівняно з Galaxy S25 Ultra, а підтримує ті самі можливості Galaxy AI.

смартфон Samsung Galaxy S25 Fullscreen
телефон Samsung Galaxy S25
Фото: tomsguide.com

Модель теж оснащена чипсетом Snapdragon 8 Elite, а час роботи батареї порівняно з попередніми моделями збільшився на дві години. Дисплей теж яскравіший, ніж у попередників.

До того ж, Galaxy S25 дуже тонкий і легкий — сподобається тим, хто віддає перевагу компактним телефонам.

Samsung Galaxy S24FE

смартфон Samsung Galaxy S24FE Fullscreen
телефон Samsung Galaxy S24FE
Фото: tomsguide.com

Час Galaxy S24 як топового пристрою в лінійці Samsung уже минув, але не варто випускати з уваги Galaxy S24 FE. У нього є деякі власні сильні можливості AI, а також сім років обіцяної підтримки програмного забезпечення. Тестові дані також показали, що у S24 FE яскравіший, барвистіший і точніший дисплей, ніж у Galaxy S24 Plus, і ще у нього є 3-кратна телефотокамера.

Galaxy Z Fold 6

Лінійку Z Fold компанія Samsung розвиває доволі повільно, але ця модель, як і раніше, — одна з найкращих у цій категорії.

смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6 Fullscreen
телефон Samsung Galaxy Z Fold 6
Фото: tomsguide.com

З приємних оновлень — поліпшений захист від води і пилу та міцніші зовнішні частини. Дисплей, чипсет і камери також були доопрацьовані, а бонусом йде додавання функцій Galaxy AI. Взагалі, Z Fold 6 — це досі хороший вибір для тих, хто хоче складаний телефон.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Найдоступніший складаний Samsung. Він багато в чому запозичив риси у торішнього Z Flip 5, але такі оновлення, як 50-мегапіксельна основна камера і новий чипсет, означають, що фотографії та продуктивність стали кращими, ніж будь-коли.

смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 Fullscreen
телефон Samsung Galaxy Z Flip 6
Фото: tomsguide.com

Galaxy AI тут представлений відмінно — наприклад, є новий режим перекладача, який транскрибує і перекладає мову на обох екранах одночасно, щоб допомогти вам вільно спілкуватися з тим, хто говорить іншою мовою.

Раніше Фокус писав, що телефон Samsung Galaxy Z Fold 6 був включений до числа найкращих смартфонів з підтримкою стилуса.

При цьому раніше повідомлялося, що одним із головних недоліків у смартфонів преміум-лінійок Apple і Samsung вважається недостатньо сильний акумулятор.