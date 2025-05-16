У топі не тільки флагмани: названо найкращі телефони Samsung у 2025 році

Цього року південнокорейська компанія Samsung уже випустила кілька смартфонів і флагманської лінійки, і середнього класу. У топах продажів поки лідирує Galaxy S25 Ultra — але його швидко наздоганяє абсолютно нова, супертонка модель.

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Про це пише tomsguide.com.

Видання називає новий Galaxy S25 Edge ймовірним фаворитом у майбутньому. На даний момент топ-5 телефонів Samsung виглядає так.

Galaxy S25 Ultra

Його називають найкращим серед гаджетів Samsung загалом. Порівняно з попередніми моделями, змін не так багато — зате вони є насправді знаковими. Це, наприклад, нові функції Galaxy AI.

Підтримка дій між застосунками працює в застосунках Samsung і Google, а також Spotify і Whatsapp. Використовуючи вбудований помічник Gemini, ви можете дати одну команду з кількома кроками, які включають різні застосунки — наприклад, подивитися інформацію про ресторан, вставити її в нотатку і відправити місце розташування другу.

Функція Now Brief поки що надає лише прогноз погоди і список майбутніх зустрічей на початку дня, але вона створена для того, щоб дізнаватися про користувача більше, тому припускають, що функція стане більш персоналізованою.

телефон Galaxy S25 Ultra Фото: tomsguide.com

Також варто відзначити новий чипсет Snapdragon 8 Elite, який не лише забезпечує максимальну продуктивність серед телефонів Android, а й допомагає краще керувати тим, скільки енергії споживає телефон. Слабкою ланкою — мабуть, єдиною для цієї моделі — називають те, що зі S Pen прибрали Bluetooth-підключення.

Samsung Galaxy S25

Це найкращий флагман Samsung для більшості людей, зазначає видання. Він доступніший за ціною порівняно з Galaxy S25 Ultra, а підтримує ті самі можливості Galaxy AI.

телефон Samsung Galaxy S25 Фото: tomsguide.com

Модель теж оснащена чипсетом Snapdragon 8 Elite, а час роботи батареї порівняно з попередніми моделями збільшився на дві години. Дисплей теж яскравіший, ніж у попередників.

До того ж, Galaxy S25 дуже тонкий і легкий — сподобається тим, хто віддає перевагу компактним телефонам.

Samsung Galaxy S24FE

телефон Samsung Galaxy S24FE Фото: tomsguide.com

Час Galaxy S24 як топового пристрою в лінійці Samsung уже минув, але не варто випускати з уваги Galaxy S24 FE. У нього є деякі власні сильні можливості AI, а також сім років обіцяної підтримки програмного забезпечення. Тестові дані також показали, що у S24 FE яскравіший, барвистіший і точніший дисплей, ніж у Galaxy S24 Plus, і ще у нього є 3-кратна телефотокамера.

Galaxy Z Fold 6

Лінійку Z Fold компанія Samsung розвиває доволі повільно, але ця модель, як і раніше, — одна з найкращих у цій категорії.

телефон Samsung Galaxy Z Fold 6 Фото: tomsguide.com

З приємних оновлень — поліпшений захист від води і пилу та міцніші зовнішні частини. Дисплей, чипсет і камери також були доопрацьовані, а бонусом йде додавання функцій Galaxy AI. Взагалі, Z Fold 6 — це досі хороший вибір для тих, хто хоче складаний телефон.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Найдоступніший складаний Samsung. Він багато в чому запозичив риси у торішнього Z Flip 5, але такі оновлення, як 50-мегапіксельна основна камера і новий чипсет, означають, що фотографії та продуктивність стали кращими, ніж будь-коли.

телефон Samsung Galaxy Z Flip 6 Фото: tomsguide.com

Galaxy AI тут представлений відмінно — наприклад, є новий режим перекладача, який транскрибує і перекладає мову на обох екранах одночасно, щоб допомогти вам вільно спілкуватися з тим, хто говорить іншою мовою.

Раніше Фокус писав, що телефон Samsung Galaxy Z Fold 6 був включений до числа найкращих смартфонів з підтримкою стилуса.