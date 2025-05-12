Батарея для флагмана: 7 причин, чому розмір має значення

У 2025 році флагманські смартфони пропонують широкий спектр новацій — тут і панелі з динамічною частотою оновлення, і складні дисплеї, і камери на базі штучного інтелекту. Проте, одним із головних побажань користувачів залишається потужніший акумулятор.

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Про це повідомляє gizmochina.com.

Як зазначає видання, у цьому аспекті відстають обидва лідери галузі — і Apple, і Samsung. Тому фахівці рекомендують навіть настільки розкрученим брендам придивитися до великих батарей.

Батарея відстає від іншого функціоналу

Наприклад, iPhome 15 Pro Max оснащений акумулятором ємністю 4441 мАг. Samsung Galaxy S25 Ultra пропонує трохи більшу ємність — 5000 мАг. При цьому за останні три роки ці показники не сильно змінилися — хоча вимоги щодо енергоємності значно зросли (це пов'язано і з функціями ШІ, і з появою суперяскравих дисплеїв, і з іншими новими опціями). У цьому сенсі показники у флагманських смартфонів скромні — у світовому рейтингу акумуляторів iPhome 15 Pro Max і Samsung Galaxy S25 Ultra посідають лише 44-те і 63-тє місця відповідно.

Акцент на дизайні, а про батарею забули

І Apple, і Samsung приділяють багато уваги дизайну телефонів. Однак в ультратонкий смартфон із чистими лініями корпусу доволі проблематично помістити справді потужну батарею. До того ж, ці бренди дотримуються консервативного підходу до матеріалів —а китайські виробники тим часом вже активно впроваджують нові кремній-вуглецеві батареї (наприклад, Nubia RedMagic 10 Pro). Ці новинки дають змогу телефону заряджатися швидше і працювати довше.

Зайва вага — не перешкода для батареї

Користувачі звикли до того, що смартфонистали дещо більшими щодо ваги та розміру. iPhone 16 Pro Max завтовшки 8Б3 мм важить 227 г, а Samsung Galaxy S25 Ultra завтовшки 8,6 мм — 232 г. Отже, ці параметри у 2025-му вже не такі актуальні, пише видання. До того ж, тут знову стали б у пригоді кремній-вуглецеві батареї, які дають змогу не збільшувати суттєво габарити гаджета.

Швидка зарядка — не панацея

По-перше, що стосується швидкості зарядки, ні Apple, ні Samsung не є лідерами. А по-друге, швидка зарядка ще не означає вирішення проблеми з акумулятором. І в цьому аспекті флагмани знову відстають від бюджетних лінійок, які більш відкриті до впровадження нових розробок.

Сучасний гаджет передбачає використання цілий день — тут і дзвінки, і повідомлення, і запис і редагування відео, і визначення локації, і багато іншого. Але інфраструктура енергоживлення флагманських смартфонів не встигає за цими вимогами, і в результаті виробники змушені вдаватися до всіляких хитрощів — на кшталт додаткового чохла, який виконує роль акумулятора. Але не кожен захоче носити з собою додатковий чохол — простіше буває, знову ж таки, перейти на компактний китайський телефон із сильною кремній-вуглецевою батареєю.

Як підсумовує видання, було б непогано, якби Apple і Samsung теж почали впроваджувати акумулятори нового типу — особливо в складаних телефонах, де час використання батареї більш обмежений. Або ж додали у свої ультрамодні девайси батарею ємністю 5500 мАг.

Нагадаємо, що восени цього року Apple має представити свій новий смартфон iPhone 17 Air. Він може бути найтоншим гаджетом в історії компанії — але у цього рекорду є і зворотний бік. Ультратонкий корпус не дає змоги вмістити повноцінну батарею, і ходять чутки, що новий iPhone доведеться випускати з окремим чохлом із вбудованим зовнішнім акумулятором.