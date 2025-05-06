Як перейти з Android на iPhone: розробники спростили життя користувачам

Перенесення даних з Android на iPhone стало помітно простішим завдяки новації від Apple. Компанія оновила свій Android-додаток Move to iOS і додала кілька корисних опцій для "переїзду" на свої гаджети.

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Про це повідомляє TechRadar.

Головним поліпшенням стала більш висока швидкість передачі даних при використанні кабельного з'єднання (USB-C/USB-C на Lightning). Наскільки швидшою стала передача, Apple не уточнює, але видання припускає, що йдеться про помітні зміни — інакше це навряд чи стали б анонсувати. Раніше користувачі скаржилися, що дані можуть передаватися годинами, а іноді передача і взагалі переривалася.

Також додаток тепер дає змогу під'єднувати пристрої Android та iPhone через Wi-Fi або особисту точку доступу. Хоча передача даних з використанням цього буде не такою швидкою, як через дротове з'єднання, проте додаткова опція в будь-якому разі не завадить.

Під час перенесення даних на екран виводяться підказки iOS, а серед даних, що переносяться, є історія викликів і мітки Dual SIM. Залежно від типу даних, під час перенесення вони потрапляють у папки "Голосові нотатки" або "Файли".

Диктофонні записи з Android-пристрою зберігаються на iOS-девайсі в додатках "Диктофон" або "Файли".

Додано і розширену підтримку мов (тепер серед них є навіть бенгалі та гуджараті).

Нагадаємо також, що восени цього року Apple має представити свій новий смартфон iPhone 17 Air. Є інформація, що він стане найтоншим гаджетом в історії компанії — але у цього рекорду є і зворотний бік. Ультратонкий корпус не дозволяє вмістити повноцінну батарею, і ходять чутки, що новий iPhone доведеться випускати з окремим чохлом із вбудованим зовнішнім акумулятором. Ще інсайдери повідомляють, що в найтоншому iPhone 17 Air буде тільки один динамік, одна задня камера, а слота для SIM-карти в ньому не буде.

Раніше Фокус писав, що для продовження служби акумулятора iPhone власникові телефону знадобиться відключити три налаштування iOS.

Також стало відомо, що в iPhone є щонайменше п'ять кориснихфункцій, про які не всі користувачі знають. Наприклад, серед таких опцій значиться запис і розшифровка телефонних дзвінків.