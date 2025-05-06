Как перейти с Android на iPhone: разработчики упростили жизнь пользователям

Перенос данных с Android на iPhone стал заметно проще благодаря новации от Apple. Компания обновила свое Android-приложение Move to iOS и добавила несколько полезных опций для «переезда» на свои гаджеты.

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Об этом сообщает TechRadar.

Главным улучшением стала более высокая скорость передачи данных при использовании кабельного соединения (USB-C/USB-C на Lightning). Насколько быстрее стала передача, Apple не уточняет, но издание предполагает, что речь о заметных переменах – иначе это вряд ли стали бы анонсировать. Ранее пользователи жаловались, что данные могут передаваться часами, а иногда передача и вообще прерывалась.

Также приложение теперь позволяет подключать устройства Android и iPhone через Wi-Fi или личную точку доступа. Хотя передача данных с использованием этого будет не таким быстрым, как через проводное соединение, однако дополнительная опция в любом случае не помешает.

Во время переноса данных на экран выводятся подсказки iOS, а среди данных, которые переносятся, есть история вызовов и метки Dual SIM. В зависимости от типа данных, при переносе они попадают в папки «Голосовые заметки» или «Файлы».

Диктофонные записи с Android-устройства сохраняются на iOS-девайсе в приложениях «Диктофон» или «Файлы».

Добавлена и расширенная поддержка языков (теперь среди них есть даже бенгали и гуджарати).

Напомним также, что осенью этого года Apple должна представить свой новый смартфон iPhone 17 Air. Есть информация, что он станет самым тонким гаджетом в истории компании – но у этого рекорда есть и обратная сторона. Ультратонкий корпус не позволяет вместить полноценную батарею, и ходят слухи, что новый iPhone придется выпускать с отдельным чехлом со встроенным внешним аккумулятором. Еще инсайдеры сообщают, что в самом тонком iPhone 17 Air будет только один динамик, одна задняя камеру, а слота для SIM-карты в нем не будет.

Ранее Фокус писал, что для продления службы аккумулятора iPhone обладателю телефона понадобится отключить три настройки iOS.

Также стало известно, что в iPhone есть по меньшей мере пять полезных функций, о которых не все пользователи знают. Например, среди таких опций значится запись и расшифровка телефонных звонков.