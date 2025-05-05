Новый iPhone выйдет без аккумулятора — что разработчики изобрели вместо этого

Компания Apple готовит к выпуску iPhone 17 Air. Новый гаджет уже анонсирован как самый тонкий iPhone в истории компании — его толщина должна составлять всего 5.5 миллиметров. Но этот рекорд может омрачиться существенным неудобством — в такую супертонкую модель не помещается полноценная батарея.

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Об этом сообщает MacRumors.

Как отмечает издание, внутреннее тестирование показало не очень радостные результаты: пользоваться ультратонким смартфоном в течение целого дня без необходимости подзарядки смогут лишь около 60-70% клиентов. То есть в контексте автономности новый iPhone будет уступать даже стандартным моделям.

Чтобы решить эту проблему, Apple обдумывает возможность выпуска отдельного чехла со встроенным внешним аккумулятором. Такой аксессуар должен компенсировать потери в энергоемкости, вызванные экстремально тонким дизайном. На толщину или на вес нового девайса дополнительный чехол якобы не повлияет.

Если Apple действительно выпустит такой чехол, это станет первым случаем, когда для обеспечения приемлемого времени работы для значительной части пользователей компания будет вынуждена "заложить" в свой девайс необходимость использования дополнительного аккумулятора.

Еще инсайдеры сообщают, что в самом тонком iPhone 17 Air будет только один динамик, одна задняя камеру, а слота для SIM-карты в нем не будет.

Напомним, сам смартфон iPhone 17 Air может быть представлен в сентябре этого года. Что касается чехла-аккумулятора, то никакие детали относительно его цены, технических характеристик и остальных аспектов пока не сообщаются.

Ранее Фокус писал, что для продления службы аккумулятора iPhone обладателю телефона понадобится отключить три настройки iOS.

Также стало известно, что в iPhone есть по меньшей мере пять полезных функций, о которых не все пользователи знают. Например, среди таких опций значится запись и расшифровка телефонных звонков.

Эксперты выяснили, что iPhone может работать медленнее , в частности, вследствие перевода устройства в режим низкого энергопотребления.

А лидерами продаж в первом квартале 2025 года стали не IPhone, а гаджеты южнокорейской компании Samsung.