Аналітики назвали найпопулярніші смартфони у світі, й це не iPhone

У першому кварталі 2025 року світовий ринок смартфонів зафіксував невелике зростання, а лідерство утримує південнокорейська компанія Samsung.

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Про це повідомляє canalys.com.

За даними видання, світові поставки смартфонів сягнули 296,9 млн одиниць — це означало зростання на 0,2%, при тому, що загалом на ринку спостерігається спад. Найкращі показники — у Samsung, яка продала 60,5 млн смартфонів. Цьому посприяв запуск її флагманських моделей і конкурентоспроможних нових продуктів серії A.

Global smartphone shipments and annual growth

Canalys Smartphone Market Pulse: Q1 2025 Vendor Q1 2025

shipments

(million) Q1 2025

market

share Q1 2024

shipments

(million) Q1 2024

market

share Annual

growth Samsung 60.5 20% 60.0 20% 1% Apple 55.0 19% 48.7 16% 13% Xiaomi 41.8 14% 40.7 14% 3% vivo 22.9 8% 21.4 7% 7% OPPO 22.7 8% 25.0 8% -9% Others 94.0 32% 100.5 34% -6% Total 296.9 100% 296.2 100% 0% Note: Xiaomi estimates include sub-brand Redmi and POCO.

Percentages may not add up to 100% due to rounding.

Source: Canalys Smartphone Analysis (sell-in shipments), April 2025

Apple посіла друге місце: на її рахунку — 55,0 млн одиниць і частка ринку 19%. Це зумовлено зростанням на ринках, що розвиваються, Азіатсько-Тихоокеанського регіону і в самих США.

Китайська Xiaomi посіла третє місце (41,8 млн одиниць і частка ринку 14%). Компанія помітно зміцнює свої позиції і в Китаї, і на зарубіжних ринках.

На четвертій і п'ятій позиціях — бренди vivo і OPPO (22,9 млн і 22,7 млн одиниць відповідно).

"Регіональний ринок смартфонів стає дедалі складнішим", — сказав Тобі Чжу, головний аналітик Canalys.

За його словами, ринки, які раніше демонстрували потужну динаміку, у першому кварталі 2025 року показали суттєвий спад. Серед таких ринків, зокрема, Індія, Латинська Америка та Близький Схід.

Європейський ринок теж упав після короткого відновлення, оскільки постачальники зіткнулися з великим запасом флагманських моделей з кінця минулого року і збоями в лінійках продуктів середнього і нижнього цінового діапазону через майбутню директиву про екодизайн.

Китай тим часом зростає завдяки програмам державних субсидій. Африка продовжує отримувати прибуток від активної роздрібної діяльності та зусиль з розширення ринку.

Ринок смартфонів у США в першому кварталі збільшився на 12% у річному обчисленні, переважно за рахунок Apple. Компанія вживає заходів у зв'язку з тарифною політикою Штатів. iPhone, вироблені в материковому Китаї, як і раніше, становлять більшу частину поставок у США, але до кінця кварталу зросло і виробництво в Індії. Воно охопило і стандартні моделі серій iPhone 15 і 16, і серію 16 Pro. З урахуванням триваючих коливань взаємної тарифної політики Apple, ймовірно, буде і далі переносити виробництво в Індію, щоб знизити схильність до ймовірних ризиків.

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