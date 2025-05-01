Аналітики назвали найпопулярніші смартфони у світі, й це не iPhone
У першому кварталі 2025 року світовий ринок смартфонів зафіксував невелике зростання, а лідерство утримує південнокорейська компанія Samsung.
Про це повідомляє canalys.com.
За даними видання, світові поставки смартфонів сягнули 296,9 млн одиниць — це означало зростання на 0,2%, при тому, що загалом на ринку спостерігається спад. Найкращі показники — у Samsung, яка продала 60,5 млн смартфонів. Цьому посприяв запуск її флагманських моделей і конкурентоспроможних нових продуктів серії A.
Global smartphone shipments and annual growth
Vendor
Q1 2025
Q1 2025
Q1 2024
Q1 2024
Annual
Samsung
60.5
20%
60.0
20%
1%
Apple
55.0
19%
48.7
16%
13%
Xiaomi
41.8
14%
40.7
14%
3%
vivo
22.9
8%
21.4
7%
7%
OPPO
22.7
8%
25.0
8%
-9%
Others
94.0
32%
100.5
34%
-6%
Total
296.9
100%
296.2
100%
0%
Note: Xiaomi estimates include sub-brand Redmi and POCO.
Apple посіла друге місце: на її рахунку — 55,0 млн одиниць і частка ринку 19%. Це зумовлено зростанням на ринках, що розвиваються, Азіатсько-Тихоокеанського регіону і в самих США.
Китайська Xiaomi посіла третє місце (41,8 млн одиниць і частка ринку 14%). Компанія помітно зміцнює свої позиції і в Китаї, і на зарубіжних ринках.
На четвертій і п'ятій позиціях — бренди vivo і OPPO (22,9 млн і 22,7 млн одиниць відповідно).
"Регіональний ринок смартфонів стає дедалі складнішим", — сказав Тобі Чжу, головний аналітик Canalys.
За його словами, ринки, які раніше демонстрували потужну динаміку, у першому кварталі 2025 року показали суттєвий спад. Серед таких ринків, зокрема, Індія, Латинська Америка та Близький Схід.
Європейський ринок теж упав після короткого відновлення, оскільки постачальники зіткнулися з великим запасом флагманських моделей з кінця минулого року і збоями в лінійках продуктів середнього і нижнього цінового діапазону через майбутню директиву про екодизайн.
Китай тим часом зростає завдяки програмам державних субсидій. Африка продовжує отримувати прибуток від активної роздрібної діяльності та зусиль з розширення ринку.
Ринок смартфонів у США в першому кварталі збільшився на 12% у річному обчисленні, переважно за рахунок Apple. Компанія вживає заходів у зв'язку з тарифною політикою Штатів. iPhone, вироблені в материковому Китаї, як і раніше, становлять більшу частину поставок у США, але до кінця кварталу зросло і виробництво в Індії. Воно охопило і стандартні моделі серій iPhone 15 і 16, і серію 16 Pro. З урахуванням триваючих коливань взаємної тарифної політики Apple, ймовірно, буде і далі переносити виробництво в Індію, щоб знизити схильність до ймовірних ризиків.
Раніше Фокус писав про смартфони Xiaomi, які працюють найдовше.. Ємність батарей гаджетів, що потрапили в топ-5, перевищує 5000 мАг.
Також експерти пояснили, чому Phone ніколи не наздожене Xiaomi. Справа теж виявилася в потужному акумуляторі: телефон Xiaomi 16 може бути оснащений масивною батареєю на 7000 мАг, що зробить його першим подібним смартфоном.