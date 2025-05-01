Аналитики назвали самые популярные смартфоны в мире, и это не iPhone
В первом квартале 2025 года мировой рынок смартфонов зафиксировал небольшой рост, а лидерство удерживает южнокорейская компания Samsung.
Об этом сообщает canalys.com.
По данным издания, мировые поставки смартфонов достигли 296,9 млн единиц – это означало рост на 0,2%, при том, что в целом на рынке наблюдается спад. Наилучшие показатели – у Samsung, которая продала 60,5 млн смартфонов. Этому поспособствовал запуск ее флагманских моделей и конкурентоспособных новых продуктов серии A.
Global smartphone shipments and annual growth
Vendor
Q1 2025
Q1 2025
Q1 2024
Q1 2024
Annual
Samsung
60.5
20%
60.0
20%
1%
Apple
55.0
19%
48.7
16%
13%
Xiaomi
41.8
14%
40.7
14%
3%
vivo
22.9
8%
21.4
7%
7%
OPPO
22.7
8%
25.0
8%
-9%
Others
94.0
32%
100.5
34%
-6%
Total
296.9
100%
296.2
100%
0%
Note: Xiaomi estimates include sub-brand Redmi and POCO.
Apple заняла второе место: на ее счету – 55,0 млн единиц и доля рынка 19%. Это обусловлено ростом на развивающихся рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и в самих США.
Китайская Xiaomi заняла третье место (41,8 млн единиц и доля рынка 14%). Компания заметно укрепляет свои позиции и в Китае, и на зарубежных рынках.
На четвертой и пятой позициях – бренды vivo и OPPO (22,9 млн и 22,7 млн единиц соответственно).
"Региональный рынок смартфонов становится все более сложным", — сказал Тоби Чжу, главный аналитик Canalys.
По его словам, рынки, которые раньше демонстрировали мощную динамику, в первом квартале 2025 года показали существенный спад. Среди таких рынков, в частности, Индия, Латинская Америка и Ближний Восток.
Европейский рынок тоже упал после короткого восстановления, поскольку поставщики столкнулись с большим запасом флагманских моделей с конца прошлого года и сбоями в линейках продуктов среднего и нижнего ценового диапазона из-за предстоящей директивы об экодизайне.
Китай тем временем растет благодаря программам государственных субсидий. Африка продолжает получать прибыль от активной розничной деятельности и усилий по расширению рынка.
Рынок смартфонов в США в первом квартале увеличился на 12% в годовом исчислении, в основном за счет Apple. Компания принимает меры в связи с тарифной политикой Штатов. iPhone, произведенные в материковом Китае, по-прежнему составляют большую часть поставок в США, но к концу квартала выросло и производство в Индии. Оно охватило и стандартные модели серий iPhone 15 и 16, и серию 16 Pro. С учетом продолжающихся колебаний взаимной тарифной политики Apple, вероятно, будет и дальше переносить производство в Индию, чтобы снизить подверженность вероятным рискам.
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