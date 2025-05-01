Аналитики назвали самые популярные смартфоны в мире, и это не iPhone

В первом квартале 2025 года мировой рынок смартфонов зафиксировал небольшой рост, а лидерство удерживает южнокорейская компания Samsung.

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Об этом сообщает canalys.com.

По данным издания, мировые поставки смартфонов достигли 296,9 млн единиц – это означало рост на 0,2%, при том, что в целом на рынке наблюдается спад. Наилучшие показатели – у Samsung, которая продала 60,5 млн смартфонов. Этому поспособствовал запуск ее флагманских моделей и конкурентоспособных новых продуктов серии A.

Global smartphone shipments and annual growth

Canalys Smartphone Market Pulse: Q1 2025 Vendor Q1 2025

shipments

(million) Q1 2025

market

share Q1 2024

shipments

(million) Q1 2024

market

share Annual

growth Samsung 60.5 20% 60.0 20% 1% Apple 55.0 19% 48.7 16% 13% Xiaomi 41.8 14% 40.7 14% 3% vivo 22.9 8% 21.4 7% 7% OPPO 22.7 8% 25.0 8% -9% Others 94.0 32% 100.5 34% -6% Total 296.9 100% 296.2 100% 0% Note: Xiaomi estimates include sub-brand Redmi and POCO.

Percentages may not add up to 100% due to rounding.

Source: Canalys Smartphone Analysis (sell-in shipments), April 2025

Apple заняла второе место: на ее счету – 55,0 млн единиц и доля рынка 19%. Это обусловлено ростом на развивающихся рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и в самих США.

Китайская Xiaomi заняла третье место (41,8 млн единиц и доля рынка 14%). Компания заметно укрепляет свои позиции и в Китае, и на зарубежных рынках.

На четвертой и пятой позициях – бренды vivo и OPPO (22,9 млн и 22,7 млн ​​единиц соответственно).

"Региональный рынок смартфонов становится все более сложным", — сказал Тоби Чжу, главный аналитик Canalys.

По его словам, рынки, которые раньше демонстрировали мощную динамику, в первом квартале 2025 года показали существенный спад. Среди таких рынков, в частности, Индия, Латинская Америка и Ближний Восток.

Европейский рынок тоже упал после короткого восстановления, поскольку поставщики столкнулись с большим запасом флагманских моделей с конца прошлого года и сбоями в линейках продуктов среднего и нижнего ценового диапазона из-за предстоящей директивы об экодизайне.

Китай тем временем растет благодаря программам государственных субсидий. Африка продолжает получать прибыль от активной розничной деятельности и усилий по расширению рынка.

Рынок смартфонов в США в первом квартале увеличился на 12% в годовом исчислении, в основном за счет Apple. Компания принимает меры в связи с тарифной политикой Штатов. iPhone, произведенные в материковом Китае, по-прежнему составляют большую часть поставок в США, но к концу квартала выросло и производство в Индии. Оно охватило и стандартные модели серий iPhone 15 и 16, и серию 16 Pro. С учетом продолжающихся колебаний взаимной тарифной политики Apple, вероятно, будет и дальше переносить производство в Индию, чтобы снизить подверженность вероятным рискам.

Ранее Фокус писал про смартфоны Xiaomi, которые работают дольше всех . Емкость батарей гаджетов, попавших в топ-5, превышает 5000 мАч.