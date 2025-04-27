Топ-5 недооцененных функций смартфона, которые вы, вероятно, не используете

Как раскрыть потенциал iPhone без загрузки приложений или дополнительных инструментов.

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Об этом пишет tomsguide.com.

Запись и расшифровка телефонных звонков

Запись и расшифровка звонков на iPhone отлично подходят для интервью, справочных звонков или просто для запоминания того, кто что сказал.

После соединения с абонентом в верхнем левом углу экрана нажмите на значок "Начать запись звонка", который выглядит как ряд вертикальных линий. Затем нажмите "Продолжить". Прозвучит сообщение о том, что звонок записывается. Когда закончите запись, нажмите на красную кнопку "Стоп", расположенную в центре экрана, или повесьте трубку.

iPhone автоматически сгенерирует расшифровку звонка, которую можно будет найти в папке "Записи звонков" в приложении "Заметки" или в "Диктофоне".

Выгрузка приложения вместо удаления

Когда на iPhone заканчивается память, можно вернуть часть пространства, не удаляя приложения и не покупая больше памяти. Для этого перейдите в "Настройки" — "Основные" — "Хранилище iPhone" и просмотрите список приложений. Для приложений, которые редко используются, нажмите на одно и выберите "Выгрузить приложение". Эта интеллектуальная функция удаляет само приложение, но сохраняет все личные данные, документы и настройки.

Когда снова понадобится приложение, просто нажмите на его значок, и оно автоматически переустановится со всей информацией.

Планирование отправки сообщений

iPhone позволяет планировать отправку прямо в приложении "Сообщения". Напечатайте сообщение, затем нажмите на символ + рядом с текстовым полем. Выберите "Отправить позже", выберите дату и время, и телефон автоматически отправит его. А если вы передумаете, то сможете отредактировать или отменить запланированное сообщение до его отправки.

Передача паролей Wi-Fi с помощью QR-кода

iPhone позволяет генерировать QR-код для домашней сети Wi-Fi — и любой может отсканировать его, чтобы мгновенно присоединиться. Для этого запустите приложение Passwords, выберите сеть Wi-Fi, которой вы хотите поделиться, затем просто нажмите "Показать QR-код сети". Появится QR-код, который другие могут отсканировать с помощью камеры своего телефона. Это особенно полезно, если кто-то использует устройство Android.

Сокрытие скриншотов в галерее фото

Возможность автоматически отфильтровывать скриншоты из основного списка фотографий решает распространенную проблему для многих пользователей iPhone. Есть функция, которая скрывает все скриншоты из галереи, не удаляя их.

Чтобы использовать эту функцию, откройте приложение Photos, нажмите значок фильтра, выберите "Параметры просмотра" и снимите флажок "Снимки экрана".

Что делает эту функцию особенно ценной, так это то, что она не требует постоянного управления. Скриншоты остаются доступными при необходимости через вкладку "Альбомы", но они больше не загромождают галерею.

Ранее мы писали, что на смартфонах нет тайной прослушки, но правда "намного хуже". Смартфоны, вероятно, не прослушивают разговоры, однако они отслеживают своих владельцев другими способами для подбора целевой рекламы.