Топ 5 недооцінених функцій смартфона, які ви, ймовірно, не використовуєте

Як розкрити потенціал iPhone без завантаження додатків або додаткових інструментів.

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Про це пише tomsguide.com.

Запис і розшифровка телефонних дзвінків

Запис і розшифровка дзвінків на iPhone чудово підходять для інтерв'ю, довідкових дзвінків або просто для запам'ятовування того, хто що сказав.

Після з'єднання з абонентом у верхньому лівому кутку екрана натисніть на значок "Почати запис дзвінка", що має вигляд низки вертикальних ліній. Потім натисніть "Продовжити". Прозвучить повідомлення про те, що дзвінок записується. Коли закінчите запис, натисніть на червону кнопку "Стоп", розташовану в центрі екрана, або повісьте слухавку.

iPhone автоматично згенерує розшифровку дзвінка, яку можна буде знайти в папці "Записи дзвінків" у додатку "Нотатки" або в "Диктофоні".

Вивантаження програми замість видалення

Коли на iPhone закінчується пам'ять, можна повернути частину простору, не видаляючи додатки і не купуючи більше пам'яті. Для цього перейдіть у "Налаштування" — "Основні" — "Сховище iPhone" і перегляньте список додатків. Для додатків, які рідко використовуються, натисніть на один і виберіть "Вивантажити додаток". Ця інтелектуальна функція видаляє сам застосунок, але зберігає всі особисті дані, документи та налаштування.

Коли знову знадобиться додаток, просто натисніть на його значок, і він автоматично перевстановиться з усією інформацією.

Планування надсилання повідомлень

iPhone дає змогу планувати надсилання прямо в додатку "Повідомлення". Надрукуйте повідомлення, потім натисніть на символ + поруч із текстовим полем. Виберіть "Відправити пізніше", виберіть дату і час, і телефон автоматично відправить його. А якщо ви передумаєте, то зможете відредагувати або скасувати заплановане повідомлення до його відправлення.

Передача паролів Wi-Fi за допомогою QR-коду

iPhone дозволяє генерувати QR-код для домашньої мережі Wi-Fi — і будь-хто може відсканувати його, щоб миттєво приєднатися. Для цього запустіть додаток Passwords, виберіть мережу Wi-Fi, якою ви хочете поділитися, потім просто натисніть "Показати QR-код мережі". З'явиться QR-код, який інші можуть відсканувати за допомогою камери свого телефона. Це особливо корисно, якщо хтось використовує пристрій Android.

Приховування скріншотів у галереї фото

Можливість автоматично фільтрувати скріншоти з основного списку фотографій вирішує поширену проблему для багатьох користувачів iPhone. Є функція, яка приховує всі скріншоти з галереї, не видаляючи їх.

Щоб використовувати цю функцію, відкрийте додаток Photos, натисніть значок фільтра, виберіть "Параметри перегляду" і зніміть прапорець "Знімки екрана".

Що робить цю функцію особливо цінною, то це те, що вона не потребує постійного керування. Скріншоти залишаються доступними за потреби через вкладку "Альбоми", але вони більше не захаращують галерею.

Раніше ми писали, що на смартфонах немає таємного прослуховування, але правда "набагато гірша". Смартфони, ймовірно, не прослуховують розмови, проте вони відстежують своїх власників іншими способами для підбору цільової реклами.