На смартфонах нет тайной прослушки, но правда "намного хуже": что выявили ученые

Смартфоны, вероятно, не прослушивают разговоры, однако они отслеживают своих владельцев другими способами для подбора целевой рекламы.

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Об этом пишет New Atlas, ссылаясь на исследования ученых из Северо-Восточного университета в США и компании Wandera, специализирующейся на мобильной кибербезопасности.

Действительно ли телефоны "слышат" владельцев

Как отмечают в издании, в 2019 году Bloomberg News опубликовало статью, в которой рассказывалось о том, как Facebook заключил контракт с внешней компанией на расшифровку аудиоразговоров, проводимых через приложение Facebook Messenger. Целью была проверка точности алгоритма автоматической расшифровки, который внедряла компания.

В Facebook заявили, что что все пользователи, которые подключились к сервису расшифровки, знали о потенциальной системе проверки человеком. Однако в заголовках газет эта история подавалась как: "Facebook признает, что прослушивал ваши личные разговоры". При этом Макр Цукерберг заявил, что Facebook не прослушивает разговоры пользователей для создания целевой рекламы или корректировки ленты новостей.

Позже, в 2024 году, расследовательский новостной сайт 404 Media сообщил, что медиаконгломерат Cox Media Group (CMG) разработал систему Active Listening, которая позволяет смартфонам отслеживать личные разговоры, чтобы адаптировать рекламу под отдельных пользователей.

Active Listening не прослушивала через микрофон телефона 24/7, вместо этого она использовала те небольшие фрагменты голосовых данных, которые записываются и загружаются в облако в те моменты, когда пользователь активирует голосового помощника командой "Привет, Google" или "Привет, Siri".

Почти сразу же все крупные технологические компании дистанцировались от CMG. Так, Amazon заявила, что никогда не работала с CMG в качестве рекламного партнера, в то время как Google и Meta быстро разорвали все связи с компанией. В свою очередь CMG заявила, что что продукт был "остановлен, чтобы избежать неправильного восприятия".

В издании отметили, что этот инцидент возродил разговоры о возможном прослушивании на смартфонах, однако он не развенчал некоторые из основных причин, по которым эта идея все еще технически несостоятельна.

Прослушка на телефонах: что показали исследования

В 2019 году Wandera провела эксперимент, чтобы понять, может ли смартфон постоянно подслушивать личные разговоры. Телефоны iPhone и Samsung Galaxy поместили в комнату, где в течение трех дней проигрывалась аудиозапись рекламы корма для домашних животных по 30 минут.

Разрешения пользователей для большого количества приложений были включены. Для точности данных тот же эксперимент был проведен с теми же телефонами в тихой тестовой комнате.

По итогу ни в одном приложении после теста не появилось рекламы корма для домашних животных. Более того, не было практически никакой разницы в потреблении данных, использовании батареи и фоновой активности между тестами в аудиокомнате и тестами в тихой комнате. Если бы приложение получало доступ к микрофону и отправляло аудио на облачный сервер для анализа, то появились бы следы потребления данных.

В статье также приводятся аргументы бывшего менеджера по продуктам Facebook Антонио Гарсии-Мартинеса, который в течение нескольких лет после увольнения открыто критиковал компанию. В 2017 году он написал статью, в которой объяснил, почему Facebook не "слушает" владельцев смартфонов через микрофон.

Как и исследователи из Wandera, Гарсия-Мартинес предположил, что уровень потребления данных, необходимый для слежки с помощью микрофона, сделает эту технику не только сложной для реализации, но и практически невозможной для сокрытия.

Он подчеркнул, что Facebook пришлось бы записывать все, что слышит телефон, пока он включен. Это функционально эквивалентно постоянному телефонному звонку. Средний голосовой интернет-звонок занимает около 24 кбит/с в одну сторону, что составляет около 3 кбайт данных в секунду.

"Предположим, что ваш телефон включен половину дня, это около 130 МБ в день на пользователя. В США около 150 миллионов активных пользователей в день, так что это около 20 петабайт в день только в США. Для сравнения, весь объем хранилища данных Facebook составляет "всего" около 300 петабайт, а ежедневная скорость загрузки составляет около 600 терабайт", — отметил Гарсия-Мартинес.

Как смартфоны получают данные для рекламы

В начале 2017 года исследователи из Северо-Восточного университета в США провели исследование, которое подтвердило, что микрофоны телефонов не активируются тайно, однако выявило ряд других подозрительных вещей.

"Не было никаких утечек звука — ни одно приложение не активировало микрофон. Затем мы начали видеть вещи, которых не ожидали. Приложения автоматически делали скриншоты самих себя и отправляли их третьим лицам. В одном случае приложение снимало на видео активность экрана и отправляло эту информацию третьим лицам", — отметил Кристо Уилсон, работающий над проектом.

Из более чем 17 000 проверенных приложений Android более 9 000 имели потенциальные разрешения на создание скриншотов. Ряд приложений активно пользовались этим, делая скриншоты и отправляя их сторонним источникам.

"Это может быть намного хуже, чем если бы камера фотографировала потолок или микрофон записывал бессмысленные разговоры. Не существует простого способа закрыть эту брешь в приватности", — отметил участник проекта Дэвид Чоффнес.

Подводя итог, в издании отметили, что телефоны действительно могут не "подслушивать" пользователей, однако Facebook и Google способны показывать чрезвычайно точную рекламу, используя огромный массив других отслеживаемых данных. С появлением интеллектуальных устройств с голосовым управлением, устройства стали в определенном смысле "слышать" владельцев, однако они не могут записывать разговоры все время.

"Все, что делает ваш телефон полезным, например, знание того, где вы находитесь, съемка фотографий, возможность онлайн-покупок и банковских операций — это как раз те потенциальные слабости и уязвимости. Чем полезнее ваш телефон, тем он привлекательнее для рекламодателей, хакеров или тех, кто хочет получить ваши данные", — заключил Майк Кэмпин, вице-президент по инжинирингу в Wandera.

Напомним, ранее владельцы мобильных устройств жаловались на регулярные записи их личных разговоров после случайной активации Siri. Содержание разговоров впоследствии могло стать достоянием третьих лиц, например, рекламодателей.