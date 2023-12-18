Каждый смартфон можно прослушать: чем примечательна и опасна технология Active Listening

ПО для прослушки Active Listening помогает корпорациям не только активнее продавать товары и услуги, но и делать это максимально прицельно.

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Компания Cox Media Group (CMG) создала специальную программу под названием Active Listening, которая позволяет слушать разговоры пользователей мобильной техники. Собранные данные она передает крупным компаниям, чтобы те могли прицельнее таргетировать рекламу, сообщает издание 404media.

Как пишет СМИ, ранее не было прямых доказательств того, что пользовательскую мобильную технику прослушивают, хотя косвенные подтверждения этому были. В соцсетях люди нередко обсуждали эту тему и сообщали, что после разговоров о каких-либо товарах или услугах, им вдруг попадалась реклама именно этих товаров или услуг. Крупные компании отмалчивались, когда им поступали подобные запросы от журналистов или представителей общественных организаций, однако теперь стало доподлинно известно, что ПО для прослушки есть и его широко применяют.

В материале говорится, что ПО Active Listening, активирующее микрофон смартфона и слушающее разговоры, принадлежит компании CMG. По сведениям журналистов, оно работает не только на смартфонах, но и на другой технике, например, на смарт-телевизорах. По словам разработчиков, технология способна определить, может ли тот или иной юзер быть потенциальным клиентом, просто отслеживая то, о чем он говорит. Если это действительно так, то Active Listening помогает корпорациям не только активнее продавать товары и услуги, но и делать это максимально прицельно, улучшая таргетинг (таргетинг — маркетинговый инструмент, который позволяет выделить из общей массы пользователей конкретную часть, соответствующую определенным критериям, и показать рекламу именно ей, — ред.).

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Авторы статьи не уверены в том, что какие-либо компании уже пользуются программой для прослушки Active Listening, однако CMG ее активно рекламирует и предлагает установить, демонстрируя данные об окупаемости инвестиций, а это, в свою очередь, может указывать на то, что клиенты у разработчиков все же есть.

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