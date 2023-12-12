Android-смартфоны снова под угрозой: хакеры научились их взламывать через Google Maps

Уязвимость открывает злоумышленникам доступ к тому, что люди хранят на своих устройствах. В компании Google знают о проблеме, но вот уже полгода не могут ее решить.

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Как сообщает компания Security Relations, эксперты в сфере кибербезопасности обнаружили новую уязвимость обхода экрана блокировки. Под угрозой оказались смартфоны под управлением операционных систем Android 13 и Android 14, передает издание Toms guide.

Google Maps могут использовать для доступа к вашим данным

В зависимости от того, как у вас настроены "Google Карты", хакер может воспользоваться уязвимостью, чтобы получить доступ к информации, хранящейся на вашем смартфоне. Например, если у вас в Картах не активирован режим "Вождение", злоумышленник может получить доступ к данным о местах, которые вы пометили, как "любимые" (это может быть адрес дома, офиса и пр.), а также к вашим контактам.

Также киберпреступник сможет отследить ваше местоположение в режиме реального времени. Однако если у вас активирован режим "Вождение", злоумышленник может объединить этот эксплойт с другим, чтобы получить доступ к фотографиям, хранящимся на вашем устройстве, а также опубликовать их или добавить в качестве изображения профиля в вашу учетную запись Google. Он может получить доступ к информации о вашей учетной записи Google и ее настройках.

Режим "Вождение" в Google Maps лучше отключить Фото: Google

Как защитить свой Android-смартфон от атак

К сожалению, Google Maps удалить нельзя, так как в Android-фонах это системное приложение. В Google знают о данной проблеме уже в течение шести месяцев и заявляют, что работают над ее решением.

Поэтому первое, что следует сделать, — отключить режим "Вождение" в Google Maps. Второе — не выпускать свой смартфон из виду, особенно в общественных местах, не класть его на стол в кафе или ресторане, ведь, чтобы воспользоваться уязвимостью, хакер должен получить физический доступ к гаджету.

Третье — нужно убедиться, что программа Google Play Protect активирована, поскольку она может сканировать все приложения, как старые, так и недавно загруженные, на наличие вредоносных программ. Или же установите другой антивирус, потому что часто взломы осуществляются онлайн.

Данная ошибка обхода экрана блокировки довольно серьезна, и, поскольку она применима даже к последней версии Android, Google уже работает над исправлением, которое может быть выпущено в скором времени.

Ранее мы писали о том, что в 2023 году хакеры украли на 33% больше пользовательских данных россиян, чем в прошлом году. Об этом сообщила "Лаборатория Касперского".