Кожен смартфон можна прослухати: чим примітна й небезпечна технологія Active Listening

ПЗ для прослуховування Active Listening допомагає корпораціям не тільки активніше продавати товари та послуги, а й робити це максимально точно.

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Компанія Cox Media Group (CMG) створила спеціальну програму під назвою Active Listening, яка дає змогу слухати розмови користувачів мобільної техніки. Зібрані дані вона передає великим компаніям, щоб ті могли прицільніше таргетувати рекламу, повідомляє видання 404media.

Як пише ЗМІ, раніше не було прямих доказів того, що користувацьку мобільну техніку прослуховують, хоча непрямі підтвердження цьому були. У соцмережах люди нерідко обговорювали цю тему і повідомляли, що після розмов про будь-які товари або послуги, їм раптом траплялася реклама саме цих товарів або послуг. Великі компанії відмовчувалися, коли їм надходили подібні запити від журналістів або представників громадських організацій, проте тепер стало достеменно відомо, що ПЗ для прослуховування є і його широко застосовують.

У матеріалі йдеться, що ПЗ Active Listening, яке активує мікрофон смартфона і слухає розмови, належить компанії CMG. За відомостями журналістів, воно працює не тільки на смартфонах, а й на іншій техніці, наприклад, на смарт-телевізорах. За словами розробників, технологія здатна визначити, чи може той чи інший юзер бути потенційним клієнтом, просто відстежуючи те, про що він говорить. Якщо це справді так, то Active Listening допомагає корпораціям не тільки активніше продавати товари та послуги, а й робити це максимально прицільно, покращуючи таргетинг (таргетинг — маркетинговий інструмент, що дає змогу виділити із загальної маси користувачів конкретну частину, яка відповідає певним критеріям, і показати рекламу саме їй, — ред.).

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Автори статті не впевнені в тому, що будь-які компанії вже користуються програмою для прослуховування Active Listening, однак CMG її активно рекламує і пропонує встановити, демонструючи дані про окупність інвестицій, а це, у своє чергу, може вказувати на те, що клієнти в розробників усе ж таки є.

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