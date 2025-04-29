Как продлить жизнь аккумулятора популярного смартфона: все дело в трех настройках

Хотя аккумулятор iPhone уже не будет таким, как был сразу после распаковки, из работы батареи всё равно можно извлечь максимум. Для этого понадобится отключить три функции iOS.

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Об этом сообщает cnet.com.

Настройки, о которых идет речь, в разной степени нагружают аккумулятор iPhone, и их отключение поможет продлить срок службы батареи телефона. .

Отключите виджеты на экране блокировки

Все виджеты на экране блокировки заставляют приложения автоматически работать в фоновом режиме, постоянно извлекая данные для обновления информации, отображаемой виджетами. Из-за виджетов эти приложения постоянно работают в фоновом режиме – а значит, и постоянно расходуют заряд батареи.

Уменьшите движение пользовательского интерфейса

У пользовательского интерфейса вашего iPhone есть несколько анимаций. Например, плавное движение открытия и закрытия приложений и вспышка цвета, которая появляется, когда вы активируете Siri. Эти анимации довольно забавны, но они тоже могут влиять на срок службы батареи телефона.

Отключение анимации на смартфоне может быть довольно полезным Фото: cnet.com

Если вы хотите более тонкую анимацию в iOS, вы можете включить настройку «Reduce Motion» (Настройки — Универсальный доступ — Движение, затем включите Reduce Motion).

Отключите вибрацию клавиатуры

Раньше у клавиатуры iPhone не было опции вибрировать при наборе текста: дополнение «тактильная обратная связь» было добавлено в iPhone, начиная с iOS 16. Вместо просто звука щелчка, каждая клавиша стала издавать вибрацию. Набирать текст стало интересней, но для заряда батарея это оказалось не очень хорошо. Эта опция не включается по умолчанию, но если нужно сэкономить заряд, то без неё тоже лучше обойтись.

Ранее Фокус писал, что у iPhone есть по меньшей мере пять полезных функций, о которых не все пользователи знают. Например, среди таких опций значится запись и расшифровка телефонных звонков.

Также эксперты выяснили, что iPhone может работать медленнее, в том числе, в результате перевода устройства в режим низкого энергопотребления.