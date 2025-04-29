Як подовжити життя акумулятора популярного смартфона: вся справа в трьох налаштуваннях

Хоча акумулятор iPhone вже не буде таким, як був одразу після розпакування, з роботи батареї все одно можна витягти максимум. Для цього знадобиться вимкнути три функції iOS.

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Про це повідомляє cnet.com.

Налаштування, про які йдеться, різною мірою навантажують акумулятор iPhone, і їхнє вимкнення допоможе продовжити термін служби батареї телефону.

Вимкніть віджети на екрані блокування

Усі віджети на екрані блокування змушують додатки автоматично працювати у фоновому режимі, постійно витягаючи дані для оновлення інформації, що відображається віджетами. Через віджети ці додатки постійно працюють у фоновому режимі — а отже, і постійно витрачають заряд батареї.

Зменшіть рух користувацького інтерфейсу

У користувацького інтерфейсу вашого iPhone є кілька анімацій. Наприклад, плавний рух відкриття і закриття додатків і спалах кольору, який з'являється, коли ви активуєте Siri. Ці анімації досить кумедні, але вони теж можуть впливати на термін служби батареї телефону.

Вимкнення анімації на смартфоні може бути досить корисним Фото: cnet.com

Якщо ви хочете більш тонку анімацію в iOS, ви можете увімкнути налаштування "Reduce Motion" (Налаштування — Універсальний доступ — Рух, потім увімкніть Reduce Motion).

Вимкніть вібрацію клавіатури

Раніше у клавіатури iPhone не було опції вібрувати під час набору тексту: доповнення "тактильний зворотний зв'язок" було додано в iPhone, починаючи з iOS 16. Замість просто звуку клацання, кожна клавіша стала видавати вібрацію. Набирати текст стало цікавіше, але для заряду батарея це виявилося не дуже добре. Ця опція не вмикається за замовчуванням, але якщо потрібно заощадити заряд, то без неї теж краще обійтися.

Раніше Фокус писав, що в iPhone є щонайменше п'ять корисних функцій, про які не всі користувачі знають. Наприклад, серед таких опцій значиться запис і розшифровка телефонних дзвінків.

Також експерти з'ясували, що iPhone може працювати повільніше, зокрема, внаслідок переведення пристрою в режим низького енергоспоживання.