Що потрібно зробити, якщо смартфон почав повільно працювати: поради експертів

Новий iPhone працює трохи повільніше, ніж очікувалося, навіть після видалення файлів? Фахівці виявили можливу причину.

Related video

Про це пише tomsguide.com.

Хоча існує безліч причин, через які iPhone може працювати повільніше, однією з головних, як не дивно, є переведення пристрою в режим низького енергоспоживання.

Як режим низького енергоспоживання впливає на роботу смартфона

Режим низького енергоспоживання працює, обмежуючи деякі фонові дії, але також змінює те, як телефон використовує свій чип. Замість того, щоб використовувати як ядра ефективності, так і продуктивності, режим низького енергоспоживання різко знижує продуктивність, зосереджуючись на ядрах ефективності для виконання завдань.

Row 0 - Cell 0 Single-Core Multi-Core iPhone 16 Pro Max 3532 8733 iPhone 16 Pro Max (Low Power mode) 1387 4232

Експерти запустили Geekbench на iPhone 16 Pro Max, оснащеному чипом A18 Pro, щоб показати, що це означає з точки зору фактичної продуктивності. Як ви можете бачити вище в таблиці, режим низького енергоспоживання скорочує загальну обчислювальну потужність майже вдвічі — радикально знижуючи потужність смартфона. Таким чином, iPhone 16 Pro Max має обчислювальну потужність, як у старих моделей.

Що це означає для користувача? По суті, швидкість, з якою телефон може виконувати дії, включно із завантаженням веб-сторінок і отриманням даних, буде набагато повільнішою. Однак плюс у тому, що гаджет працює довше.

Проблема в тому, що здебільшого режим низького енергоспоживання не призначений для того, щоб не допустити розрядки батареї під час використання. Він призначений для обмеження фонових дій, які витрачають енергію, коли телефон перебуває в режимі очікування.

Як регулювати режим низького енергоспоживання

Увімкнути або вимкнути режим низького енергоспоживання доволі просто, — все, що потрібно зробити, це зайти в меню налаштувань на телефоні. Після цього знайти вкладку "Акумулятор" і натиснути на неї. У меню, що випало, з'явиться опція "Режим низького енергоспоживання" як одна з перших.

Насправді режим низького енергоспоживання — це резервна функція, її не потрібно постійно тримати увімкненою. Нині більшість найкращих iPhone можуть комфортно працювати цілий день без особливих проблем.

Раніше ми писали, як перешкодити iPhone "шпигувати" за вами. Деякі функції iPhone, увімкнені за замовчуванням, можуть стати серйозною проблемою в разі злому або втрати телефону.