Что нужно сделать, если смартфон начал медленно работать: советы экспертов

Новый iPhone работает немного медленнее, чем ожидалось, даже после удаления файлов? Специалисты выявили возможную причину.

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Об этом пишет tomsguide.com.

Хотя существует множество причин, по которым iPhone может работать медленнее, одной из главных, как ни странно, является перевод устройства в режим низкого энергопотребления.

Как режим низкого энергопотребления влияет на работу смартфона

Режим низкого энергопотребления работает, ограничивая некоторые фоновые действия, но также изменяет то, как телефон использует свой чип. Вместо того, чтобы использовать как ядра эффективности, так и производительности, режим низкого энергопотребления резко снижает производительность, сосредотачиваясь на ядрах эффективности для выполнения задач.

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Эксперты запустили Geekbench на iPhone 16 Pro Max, оснащенном чипом A18 Pro, чтобы показать, что это означает с точки зрения фактической производительности. Как вы можете видеть выше в таблице, режим низкого энергопотребления сокращает общую вычислительную мощность почти вдвое — радикально снижая мощность смартфона. Таким образом, iPhone 16 Pro Max имеет вычислительную мощность, как у старых моделей.

Что это означает для пользователя? По сути, скорость, с которой телефон может выполнять действия, включая загрузку веб-страниц и получение данных, будет намного медленнее. Однако плюс в том, что гаджет работает дольше.

Проблема в том, что по большей части режим низкого энергопотребления не предназначен для того, чтобы не допустить разрядки батареи во время использования. Он предназначен для ограничения фоновых действий, которые расходуют энергию, когда телефон находится в режиме ожидания.

Как регулировать режим низкого энергопотребления

Включить или выключить режим низкого энергопотребления довольно просто, — все, что нужно сделать, это зайти в меню настроек на телефоне. После этого найти вкладку "Аккумулятор" и нажать на нее. В выпавшем меню появится опция "Режим низкого энергопотребления" в качестве одной из первых.

На самом деле режим низкого энергопотребления — это резервная функция, ее не нужно постоянно держать включенной. В настоящее время большинство лучших iPhone могут комфортно работать целый день без особых проблем.

Ранее мы писали, как помешать iPhone "шпионить" за вами. Некоторые функции iPhone, включенные по умолчанию, могут стать серьезной проблемой в случае взлома или утери телефона.