Как помешать iPhone "шпионить" за владельцем: 5 настроек, которые стоит отключить

Некоторые функции iPhone, включенные по умолчанию, могут стать серьезной проблемой в случае взлома или утери телефона.

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Эксперты портала Tom's Guide рассказали, какие настройки iPhone могут уберечь от нежелательной утечки личных данных.

Автоматическое подключение Wi-Fi

Функция автоматического подключения Wi-Fi избавляет пользователей от необходимости вручную открывать настройки, чтобы получить доступ к бесплатным сетям вне дома. Это значит, что смартфон может подключиться к поддельной точке доступа Wi-Fi, настроенной так, чтобы выдавать себя за сеть.

Хакеры часто заманивают людей, давая своим сетям имена, похожие на настоящие, поэтому лучше отключить эту настройку полностью. Для этого нужно перейти в "Настройки" > Wi-Fi > "Автоматическое подключение" и изменить параметр "Спрашивать", который включен по умолчанию, на "Выкл."

Определение местоположения

Хотя есть некоторые приложения, которым требуются данные о местоположении, например, Карты или Uber, другим может быть не нужно знать, где вы находитесь. Эти данные не следует предоставлять каждому приложению, которое их запрашивает.

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"Точно так же, как вы не стали бы кричать свой домашний адрес в многолюдном общественном месте, вы не должны делиться своей личной информацией только потому, что приложение ее запрашивает", — подчеркнули в издании.

Чтобы изменить уровень доступа приложений к геолокации iPhone, нужно перейти в "Настройки" > "Конфиденциальность и безопасность" > "Службы определения местоположения", затем выбрав приложение и уровень доступа к местоположению.

Прозрачность отслеживания приложений

Параметр "Прозрачность отслеживания приложений" позволяет пользователям видеть, какие приложения отслеживают их и к каким данным они имеют доступ. Когда он выключен, все новые запросы на отслеживание приложений автоматически отклоняются.

В издании советуют перейти в "Настройки" > "Конфиденциальность и безопасность" > "Отслеживание" и отключить параметр "Разрешить приложениям запрашивать отслеживание", чтобы полностью отключить эту функцию.

Персонализированная реклама

Персонализированная реклама позволяет приложениям собирать данные о интересах и привычках пользователя при просмотре страниц, чтобы показывать таргетированную рекламу. Отключение этого параметра не уменьшает количество рекламы, но ограничивает возможность Apple показывать вам целевую рекламу.

Для этого нужно перейти в "Настройки" > "Конфиденциальность и безопасность" > "Реклама Apple", а затем отключить персонализированную рекламу в нижней части экрана.

Bluetooth

По данным издания, множество приложений, которые запрашивают разрешения Bluetooth, на самом деле не нуждаются в нем — например, CVS или Facebook. Учитывая количество проблем с утечками данных, нет необходимости делиться информацией без необходимости.

Выбрав "Настройки" > "Конфиденциальность и безопасность" > "Bluetooth", можно просмотреть, какие приложения имеют разрешения на использование Bluetooth, а также включить или отключить их в любое время.

Напомним, в настройках iPhone есть несколько простых функций, которые укажут на то, что телефоном пользовался кто-то, кроме владельца.