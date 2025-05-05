Новий iPhone вийде без акумулятора — що розробники винайшли замість цього

Компанія Apple готує до випуску iPhone 17 Air. Новий гаджет уже анонсовано як найтонший iPhone в історії компанії — його товщина має становити всього 5.5 міліметрів. Але цей рекорд може затьмаритися істотною незручністю — у таку супертонку модель не поміщається повноцінна батарея.

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Про це повідомляє MacRumors.

Як зазначає видання, внутрішнє тестування показало не дуже радісні результати: користуватися ультратонким смартфоном протягом цілого дня без необхідності підзарядки зможуть лише близько 60-70% клієнтів. Тобто в контексті автономності новий iPhone поступатиметься навіть стандартним моделям.

Щоб вирішити цю проблему, Apple обмірковує можливість випуску окремого чохла з вбудованим зовнішнім акумулятором. Такий аксесуар має компенсувати втрати в енергоємності, спричинені екстремально тонким дизайном. На товщину або на вагу нового девайса додатковий чохол нібито не вплине.

Якщо Apple дійсно випустить такий чохол, це стане першим випадком, коли для забезпечення прийнятного часу роботи для значної частини користувачів компанія буде змушена "закласти" у свій девайс необхідність використання додаткового акумулятора.

Ще інсайдери повідомляють, що в найтоншому iPhone 17 Air буде тільки один динамік, одна задня камеру, а слота для SIM-карти в ньому не буде.

Нагадаємо, сам смартфон iPhone 17 Air може бути представлений у вересні цього року. Що стосується чохла-акумулятора, то жодні деталі щодо його ціни, технічних характеристик та інших аспектів поки що не повідомляються.

Раніше Фокус писав, що для продовження служби акумулятора iPhone власникові телефону знадобиться відключити три налаштування iOS.

Також стало відомо, що в iPhone є щонайменше п'ять корисних функцій, про які не всі користувачі знають. Наприклад, серед таких опцій значиться запис і розшифровка телефонних дзвінків.

Експерти з'ясували, що iPhone може працювати повільніше зокрема, внаслідок переведення пристрою в режим низького енергоспоживання.

А лідерами продажів у першому кварталі 2025 року стали не IPhone, а гаджети південнокорейської компанії Samsung.