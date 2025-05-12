Батарея для флагмана: 7 причин, почему размер имеет значение

В 2025 году флагманские смартфоны предлагают широкий спектр новаций – тут и панели с динамической частотой обновления, и складные дисплеи, и камеры на базе искусственного интеллекта. Тем не менее, одним из главных пожеланий пользователей остаётся более мощный аккумулятор.

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Об этом сообщает gizmochina.com.

Как отмечает издание, в этом аспекте отстают оба лидера отрасли – и Apple, и Samsung. Поэтому специалисты рекомендуют даже настолько раскрученным брендам присмотреться к большим батареям.

Батарея отстает от прочего функционала

Например, iPhome 15 Pro Max оснащен аккумулятором емкостью 4441 мАч. Samsung Galaxy S25 Ultra предлагает немного большую емкость – 5000 мАч. При этом за последние три года эти показатели не сильно изменились – хотя требования насчёт энергоемкости значительно возросли (это связано и с функциями ИИ, и с появлением суперярких дисплеев, и с другими новыми опциями). В этом смысле показатели у флагманских смартфонов скромные – в мировом рейтинге аккумуляторов iPhome 15 Pro Max и Samsung Galaxy S25 Ultra занимают всего лишь 44-е и 63-е места соответственно.

Акцент на дизайне, а про батарею забыли

И Apple, и Samsung уделяют много внимания дизайну телефонов. Однако в ультратонкий смартфон с чистыми линиями корпуса довольно проблематично поместить действительно мощную батарею. К тому же, эти бренды придерживаются консервативного подхода к материалам – в то время как китайские производители уже активно внедряют новые кремний-углеродные батареи (к примеру, Nubia RedMagic 10 Pro). Эти новинки позволяют телефону заряжаться быстрее и работать дольше.

Лишний вес – не помеха для батареи

Пользователи привыкли к тому, что смартфоны несколько прибавили в толщине и весе. iPhone 16 Pro Max толщиной 8Б3 мм весит 227 г, а Samsung Galaxy S25 Ultra толщиной 8,6 мм – 232 г. Так что эти параметры в 2025-м уже не так актуальны, пишет издание. К тому же, тут опять пригодились бы кремний-углеродные батареи, которые позволяют не увеличивать существенно габариты гаджета.

Быстрая зарядка – не панацея

Во-первых, что касается скорости зарядки, ни Apple, ни Samsung не являются лидерами. А во-вторых, быстрая зарядка ещё не означает решение проблемы с аккумулятором. И в этом аспекте флагманы снова отстают от бюджетных линеек, которые более открыты к внедрению новых разработок.

Современный гаджет предполагает использование целый день – тут и звонки, и уведомления, и запись и редактирование видео, и определение локации, и многое другое. Но инфраструктура энергопитания флагманских смартфонов не успевает за этими требованиями, и в результате производители вынуждены прибегать ко всяким хитростям – вроде дополнительного чехла, который выполняет роль аккумулятора. Но не каждый захочет носить с собой дополнительный чехол – проще бывает, опять же, перейти на компактный китайский телефон с сильной кремний-углеродной батареей.

Как подытоживает издание, было бы неплохо, если бы Apple и Samsung тоже начали внедрять аккумуляторы нового типа – особенно в складных телефонах, где время использования батареи более ограниченно. Или же добавили в свои ультрамодные девайсы батарею емкостью 5500 мАч.

Напомним, что осенью этого года Apple должна представить свой новый смартфон iPhone 17 Air . Он может быть самым тонким гаджетом в истории компании – но у этого рекорда есть и обратная сторона. Ультратонкий корпус не позволяет вместить полноценную батарею, и ходят слухи, что новый iPhone придется выпускать с отдельным чехлом со встроенным внешним аккумулятором.