Тонкий дизайн і топова камера: нова "розкладачка" від Samsung вийде вже за місяць

Південнокорейська компанія Samsung нарешті представить преміум-версію свого популярного складного смартфона. Телефон Galaxy Z Fold 7 Ultra, імовірно, вийде на початку липня.

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Про це повідомляє gizmochina.com.

Інсайдери вважають, що "ультра-версія" вийде разом із Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 і Z Flip 7 FE на майбутньому заході Unpacked у Нью-Йорку.

На швидкий випуск нового смартфона натякає тизер, наданий компанією Samsung.

Судячи з тизеру, у нового Galaxy Z Fold 7 Ultra дизайн буде більш тонким, ніж у будь-якого попереднього гаджета серії Galaxy Fold. Хоча Samsung не вказала точних розмірів нового смартфона, очікується, що він буде тоншим, ніж Z Fold 6 (5,6 мм) і Fold Special Edition (4,9 мм).

Також Samsung також обіцяє найкраще у своєму класі налаштування камери. Це може означати прямий виклик іншим складним пристроям — наприклад, телефону vivo X Fold3 Pro, який якраз хвалили за можливості його камери.

Як зазначає видання, Galaxy Z Fold 7 Ultra може дотримуватися дизайну W25 (Fold Special Edition), який був запущений минулого року в Китаї та Південній Кореї. Ця модель мала 8-дюймовий основний дисплей, 6,5-дюймовий екран-вкладку, 200-мегапіксельну основну камеру та 16 ГБ оперативної пам'яті, упаковані в легкий і тонкий корпус.

Особливу увагу Samsung приділяє поліпшеним функціям на основі штучного інтелекту. У тизері йдеться про функції голосового управління, які допоможуть користувачам виконувати кілька завдань одночасно. Ще обіцяють, що пристрій трансформується в більш масштабний робочий простір або розважальний екран у розкладеному стані, а Galaxy AI адаптується до складного формату.

Що стосується точної дати виходу, то, за інформацією джерел видання, Galaxy Z Fold 7 Ultra вийде приблизно в той самий час, що і торішні складні моделі. Тут варто зазначити, що Z Fold 6 і Z Flip 6 були офіційно представлені 10 липня 2024 року.

Раніше Фокус повідомляв, що смартфон Galaxy S25 Ultra від Samsung потрапив до списку найкращих телефонів 2025 року. Він був на першому місці, а на другій позиції розмістився супертонкий Galaxy S25 Edge.

Також стало відомо, що телефон Samsung Galaxy Z Fold 6 було включено до числа найкращих смартфонів з підтримкою стилуса.