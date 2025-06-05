Почему Samsung стоят дороже других Android-телефонов и за что приходится переплачивать

Телефоны Samsung исторически стоят на порядок дороже других брендов, работающих под управлением Android. Например, Galaxy S25 Ultra в Украине продают за 64 000 грн.

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Индийское издание Republic объяснило, в чем причина, и стоят ли эти устройства таких денег.

Samsung делает ставку на премиальные материалы, интеграцию экосистемы, аппаратный контроль и долговечность, что приводит к более высоким ценам. Компания традиционно предлагает более широкий спектр функций и спецификаций в различных ценовых категориях: от низкобюджетной (Galaxy А06 4/128 ГБ — 4600 грн) до премиальной (Galaxy S25 Ultra 12 ГБ/1 ТБ — 76 000).

Своя компонентная база

За что же покупатель платит Samsung? Компания сама производит большую часть компонентов, например: дисплеи, чипы, модемы. Она использует лучшее в мире оборудование, поэтому у нее возникает меньше проблем с надежностью по сравнению с другими производителями телефонов Android, особенно недорогих китайских брендов.

Передовые исследования

Флагманские модели линейки Galaxy S и Galaxy Fold/Flip обещают первоклассный опыт, который часто не могут обеспечить другие телефоны. Samsung инвестирует огромные деньги в исследования и разработки, чтобы быть впереди конкурентов. Она одной из первых в мире добавила стилусы, спрятала камеру под дисплеем, сделала складные дисплеи и внедрила функции искусственного интеллекта.

Складной телефон Samsung Galaxy Z Fold 6

Статусный бренд

Важную роль играет ценность бренда, Samsung десятилетиями зарабатывала хорошую репутацию — и сейчас она выражается в высоких ценах. Как и в случае с iPhone, люди покупают не просто телефон, а брендовый гаджет, ожидая не только высокого качества, но и положительной реакции окружающих. Samsung понимает это и ориентируется на состоятельных людей, которым важно подчеркнуть свой статус.

Долгосрочное программное обеспечение

Samsung входит в число немногих брендов, которые предлагают расширенную поддержку программного обеспечения на своих телефонах. Последние флагманские модели получают до семи лет обновлений Android в результате тесного партнерства с Google. В итоге смартфоны можно дольше использовать, не боясь проблем с безопасностью и получая свежие функции.

Послепродажное обслуживание и экосистема

Samsung имеет обширную сеть центров обслуживания, которые можно найти практически в любой стране мира. Это значит, что пользователь сможет получить профессиональную поддержку или отремонтировать телефон по гарантии у сертифицированных мастеров.

Вдобавок, компания предлагает не только смартфоны, но и другие устройства: смарт-часы Galaxy Watch, наушники Galaxy Buds, смарт-телевизоры, систему умного дома SmartThings, планшеты Galaxy Tabs. Все они хорошо взаимодействуют между собой, что расширяет возможности пользователей и упрощает жизнь.

Такие бренды, как Xiaomi и Realme, предлагают похожие характеристики и возможности дешевле, но за счет некачественного программного обеспечения, которое показывает рекламу. Стоит присмотреться к моделям других брендов, если готовы пожертвовать некоторыми функциями ради более выгодной цены. Например, Samsung Galaxy S24 Ultra стоит около 32 500 грн, тогда как iQOO 12 с аналогичными характеристиками стоит около 26 400 грн.

У Samsung не все идет гладко, в начале 2025 года компания выпустила флагман Galaxy S25 Ultra, который разочаровал многих. Эксперты пришли к выводу, что модель почти не отличается от прошлогодней S24 Ultra, кроме несовершенных функций ИИ, но стоит слишком дорого.

Недавно Samsung представила смартфон Galaxy S25 Edge, который имеет два существенных недостатка. Ради снижения цены и размеров создателям пришлось пожертвовать емкостью батареи и объективом.