В новом Samsung Galaxy S25 Edge нашли два больших недостатка: о чем речь (фото)

Компания Samsung представила смартфон Galaxy S25 Edge в ультратонком корпусе. Несмотря на ряд преимуществ, телефон имеет два существенных недостатка.

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На это обратил внимание Марк Спунауэр, главный редактор портала о технологиях Tom's Guide. По его словам, тонкий Galaxy S25 Edge выглядит отлично и едва ощущается в кармане, однако ради этого разработчикам пришлось кое-чем пожертвовать.

Samsung Galaxy S25 Edge Фото: Tom's Guide/Джон Веласко

Маленькая батарея

Из-за тонкого корпуса Galaxy S25 Edge получил аккумулятор емкостью 3900 мАч, что меньше, чем у любого другого устройства линейки S25. При этом компания обещает "целый день" работы от батареи, что еще предстоит проверить.

Samsung Galaxy S25 Edge Фото: Tom's Guide/Джон Веласко

"Samsung утверждает, что Galaxy S25 Edge должен продемонстрировать немного меньшую выносливость, чем стандартный S25. Так что не ждите, что Edge попадет в наш список лучших телефонов с продолжительностью работы батареи", — отметил обозреватель.

Нет телефото объектива

Как отмечает Спунауэр, система камер Galaxy S25 Edge довольно универсальна, так как основная камера имеет разрешение 200 Мп. Также есть сверхширокоугольная камера на 12 Мп, что выгодно выделяет аппарат на фоне будущего iPhone 17 Air, который, по слухам, будет иметь только одну заднюю камеру.

Samsung Galaxy S25 Edge Фото: Tom's Guide/Джон Веласко

При этом Спунауэр указал на отсутствие специального телефото объектива, как у предыдущих Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и S25 Ultra. К примеру, у базового S25 есть 3-кратный телефото объектив с 30-кратным цифровым зумом.

"Между тем, Galaxy S25 Edge вынужден довольствоваться 2-кратным оптическим зумом и максимальным 10-кратным цифровым зумом", — подчеркнул автор.

Напомним, компания Samsung готовится выпустить последнее крупное обновление Android для своих смартфонов Galaxy A14 и A14 5G. Прекращение поддержки сделает эти модели уязвимыми с точки зрения безопасности.

Также сообщалось, что компания Alcatel готовится к возвращению на рынок смартфонов с новым V3 Ultra, оснащенным фирменным дисплеем TCL, стилусом и тройной задней камерой.