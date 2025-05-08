Главный конкурент iPhone 17 Air: названа дата презентации Samsung Galaxy S25 Edge

Компания Samsung 12 мая проведет мероприятие Galaxy Unpacked, которое ознаменует запуск флагманского смартфона Galaxy S25 Edge.

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На официальном сайте Samsung говорится, что виртуальное мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на Newsroom Samsung, веб-сайте и YouTube-канале. В компании утверждают, что Galaxy S25 Edge установит новый стандарт в сфере смартфонов.

Samsung анонсировала Galaxy Unpacked

"Последнее дополнение к серии Galaxy S — это одновременно мощный компаньон на базе искусственного интеллекта и инженерное чудо, объединяющее производительность флагманского уровня с превосходной портативностью", — заявили в Samsung.

Что известно о Galaxy S25 Edge

По данным Android Authority, компания Samsung не раскрыла слишком много подробностей о новом смартфоне, однако утечки гласят, что Galaxy S25 Edge будет иметь толщину около 5,85 мм и получил 6,7-дюймовым QHD AMOLED-дисплеем с адаптивной частотой обновления 120 Гц.

Ожидается, что он будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite для Galaxy и будет поставляться с 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Смартфон также, вероятно, получит батарею емкостью 3900 мАч и двойную камеру. Samsung подтвердила, что камера будет включать широкоугольный объектив на 200 МП.

Согласно утечкам, Galaxy S25 Edge может стоить столько же, сколько Galaxy S25 Ultra. Предполагаемые цены варьируются от 1200 до 1340 долларов США.

Напомним, по данным Android Police, смартфон Galaxy S25 Edge, скорее всего, будет главным конкурентом предстоящего iPhone 17 Air.