Головний конкурент iPhone 17 Air: названо дату презентації Samsung Galaxy S25 Edge

Компанія Samsung 12 травня проведе захід Galaxy Unpacked, який ознаменує запуск флагманського смартфона Galaxy S25 Edge.

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На офіційному сайті Samsung йдеться про те, що віртуальний захід транслюватиметься в прямому ефірі на Newsroom Samsung, веб-сайті та YouTube-каналі. У компанії стверджують, що Galaxy S25 Edge встановить новий стандарт у сфері смартфонів.

Samsung анонсувала Galaxy Unpacked

"Останнє доповнення до серії Galaxy S — це водночас потужний компаньйон на базі штучного інтелекту та інженерне диво, що об'єднує продуктивність флагманського рівня з чудовою портативністю", — заявили в Samsung.

Що відомо про Galaxy S25 Edge

За даними Android Authority, компанія Samsung не розкрила надто багато подробиць про новий смартфон, однак витоки свідчать, що Galaxy S25 Edge матиме товщину близько 5,85 мм і отримає 6,7-дюймовим QHD AMOLED-дисплеєм з адаптивною частотою оновлення 120 Гц.

Очікується, що він працюватиме на чипсеті Snapdragon 8 Elite для Galaxy і постачатиметься з 12 ГБ оперативної пам'яті та до 512 ГБ вбудованої пам'яті. Смартфон також, імовірно, отримає батарею ємністю 3900 мАг і подвійну камеру. Samsung підтвердила, що камера включатиме ширококутний об'єктив на 200 МП.

Згідно з витоками, Galaxy S25 Edge може коштувати стільки ж, скільки Galaxy S25 Ultra. Передбачувані ціни варіюються від 1200 до 1340 доларів США.

Нагадаємо, за даними Android Police, смартфон Galaxy S25 Edge, найімовірніше, буде головним конкурентом майбутнього iPhone 17 Air.