Samsung Galaxy S25 Edge виявився кращим за конкурентів: експерти назвали 5 причин

Навіть якщо Galaxy S25 Edge зрештою здасться "просто" більш тонким Galaxy S25, цього може бути достатньо, щоб привабити покупців.

Смартфон Galaxy S25 Edge буде, найімовірніше, головним конкурентом майбутнього iPhone 17 Air, пише Android Police.

Напередодні презентації на Unpacked минулого тижня практично всі очікували чогось на кшталт "Galaxy S25 Slim", що відповідатиме продукту, який Apple готує до осені. Замість цього S25 Edge покладається на назву, яку Samsung не використовувала майже 10 років.

Звичайно, можна стверджувати, що бренд "Edge" так і не прижився, проіснувавши всього кілька років у середині 2010-х, поки Samsung не прийняла вигнуті дисплеї для всієї лінійки Galaxy S8. Але реакція в Slack AP на розкриття назви говорить, що є шанувальники Android, які пам'ятають і люблять серію Edge.

Samsung, очевидно, зосереджена на тому, щоб зробити корпус Galaxy S25 Edge максимально тонким і гладким, і з цим зменшенням маси відбувається зниження ваги.

Говорячи про Apple, важко не розглядати Galaxy S25 Edge як щось інше, окрім як реакцію на ще не випущений iPhone 17 Air. З чуток, цей надтонкий iPhone має з'явитися цієї осені разом з іншими своїми побратимами iPhone 17, але Galaxy S25 Edge випередить його на кілька місяців, вийшовши навесні. Така фора — чудова новина для Samsung, що дає їй можливість випередити дебати про те, чи копіює вона Apple, і водночас дає шанс справді просунутися вперед у сфері апаратного забезпечення вперше за багато років.

Навіть якщо Galaxy S25 Edge в кінцевому підсумку здасться "просто" більш тонким Galaxy S25, цього може бути достатньо, щоб привабити покупців. Це, безсумнівно, сучасний телефон Samsung, але новий корпус і обмежена кількість лінз не обіцяють нічого істотно нового.

Практично всі апарати серії Galaxy S25 працюють на ОС One UI 7, даючи можливість функціонувати Galaxy AI, що робить гаджети багато в чому кращими за попередників, надаючи безліч застосунків, реорганізовані швидкі налаштування та інструменти, такі як Now Bar і Now Brief.

Раніше ми писали, що Samsung Galaxy S25 підтримує супутниковий зв'язок, але є підступ. Samsung не співпрацює з постачальниками супутникового зв'язку, незважаючи на те, що оснастила новий флагман усім необхідним обладнанням.