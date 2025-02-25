5 смартфонів, які варто було б купити замість iPhone 16е: думка експертів (фото, відео)

У добірці — Google Pixel 8a, OnePlus 13R, Moto G Stylus 5G, Samsung Galaxy S24 FE, Motorola Razr 2024.

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Експерти вважають, що є Android-смартфони, які нічим не гірші за iPhone 16e. Вони створили добірку таких моделей і опублікували матеріал на сайті Android Authority.

Google Pixel 8a

Смартфон Google Pixel 8a Фото: Скриншот

Щоразу, коли обговорюються смартфони за 500-600 доларів, неможливо не згадати про Google Pixel 8a. Він має кілька переваг, головна з яких — це дисплей. Обидва смартфони мають компактні OLED-екрани (кожен по 6,1 дюйма), але телефон Google вирізняє частота оновлення у 120 Гц.

OnePlus 13R

Смартфон OnePlus 13R Фото: OnePlus

OnePlus 13R має гідну специфікацію як для телефона у своєму ціновому діапазоні: процесор Snapdragon 8 Gen 3, частота оновлення екрана 120 Гц і добре оптимізоване програмне забезпечення OxygenOS 15. Акумулятор ємністю 6000 мАг досить великий, щоб протриматися не менше двох днів на одній зарядці, а зарядка від 0 до 100% займає трохи менше години. У плані продуктивності iPhone 16e не поступається китайському "побратиму", але в плані автономності — програє.

Moto G Stylus 5G

Смартфон Moto G Stylus 5G Фото: PhoneArena

Motorola Moto G Stylus 5G (2024) — один з найкращих бюджетних телефонів. Наявність у нього G Stylus — явна перевага.

Модель вирізняє також 6,7-дюймова OLED-панель. Вона яскрава, працює плавно завдяки частоті оновлення 120 Гц. Чипсет Snapdragon 6 Gen 1 не найпотужніший, але його більш ніж достатньо для застосунків і казуальних ігор. Велика батарея ємністю 5000 мАг повинна протриматися кілька днів на одній зарядці (набагато більше, ніж iPhone 16e), і налаштування камери також пристойне — з основною камерою 50 Мп і надширококутною камерою 13 Мп, яка здатна робити макрознімки.

Samsung Galaxy S24 FE

Смартфон Samsung Galaxy S24 FE Фото: Скриншот

Подібно до того, як iPhone 16e є бюджетною версією iPhone 16, Galaxy S24 FE є більш доступним варіантом Galaxy S24/S24 Plus.

Він відрізняється за такими показниками, як продуктивність, час автономної роботи і зарядка. Акумулятор працює більше доби, повна зарядка займає близько 75 хвилин, також є можливість зарядити через бездротову мережу. 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей яскравий, барвистий і має плавну частоту оновлення 120 Гц. Налаштування камери також хороше: 50-мегапіксельна основна камера, 8-мегапіксельна телефотокамера і 12-мегапіксельна надширококутна камера.

Що робить Galaxy S24 FE особливо цікавою альтернативою iPhone 16e, так це його програмний пакет. S24 FE має функції Samsung Galaxy AI, включно з інструментами для редагування фотографій за допомогою ШІ — так само, як Apple Intelligence на iPhone 16e. Pixel 8a і OnePlus 13R теж мають деякі функції ШІ, але вони не зовсім відповідають рівню Apple Intelligence, на відміну від Galaxy AI.

Motorola Razr (2024)

Смартфон Motorola Razr (2024)

Запущений минулого літа, Razr є одним із найкращих складних телефонів, які можна купити сьогодні. Смартфон пропонує "звичайний" 6,9-дюймовий OLED-дисплей, коли він відкритий, і можна використовувати його, як будь-який інший телефон Android. А якщо закрити телефон, то отримаєте доступ до 1,5-дюймового зовнішнього екрана, який дає змогу перевіряти сповіщення та відповідати на них, переглядати календар, запускати будь-який застосунок для Android та ШІ-функції.

Раніше ми писали, що потрібно зробити, щоб смартфон працював якомога довше. Такі прості аспекти, як зарядка батареї та якість зарядного пристрою, можуть серйозно вплинути на життєвий цикл гаджета.