5 смартфонів, які варто було б купити замість iPhone 16е: думка експертів (фото, відео)
У добірці — Google Pixel 8a, OnePlus 13R, Moto G Stylus 5G, Samsung Galaxy S24 FE, Motorola Razr 2024.
Експерти вважають, що є Android-смартфони, які нічим не гірші за iPhone 16e. Вони створили добірку таких моделей і опублікували матеріал на сайті Android Authority.
Google Pixel 8a
Щоразу, коли обговорюються смартфони за 500-600 доларів, неможливо не згадати про Google Pixel 8a. Він має кілька переваг, головна з яких — це дисплей. Обидва смартфони мають компактні OLED-екрани (кожен по 6,1 дюйма), але телефон Google вирізняє частота оновлення у 120 Гц.
OnePlus 13R
OnePlus 13R має гідну специфікацію як для телефона у своєму ціновому діапазоні: процесор Snapdragon 8 Gen 3, частота оновлення екрана 120 Гц і добре оптимізоване програмне забезпечення OxygenOS 15. Акумулятор ємністю 6000 мАг досить великий, щоб протриматися не менше двох днів на одній зарядці, а зарядка від 0 до 100% займає трохи менше години. У плані продуктивності iPhone 16e не поступається китайському "побратиму", але в плані автономності — програє.
Moto G Stylus 5G
Motorola Moto G Stylus 5G (2024) — один з найкращих бюджетних телефонів. Наявність у нього G Stylus — явна перевага.
Модель вирізняє також 6,7-дюймова OLED-панель. Вона яскрава, працює плавно завдяки частоті оновлення 120 Гц. Чипсет Snapdragon 6 Gen 1 не найпотужніший, але його більш ніж достатньо для застосунків і казуальних ігор. Велика батарея ємністю 5000 мАг повинна протриматися кілька днів на одній зарядці (набагато більше, ніж iPhone 16e), і налаштування камери також пристойне — з основною камерою 50 Мп і надширококутною камерою 13 Мп, яка здатна робити макрознімки.
Samsung Galaxy S24 FE
Подібно до того, як iPhone 16e є бюджетною версією iPhone 16, Galaxy S24 FE є більш доступним варіантом Galaxy S24/S24 Plus.
Він відрізняється за такими показниками, як продуктивність, час автономної роботи і зарядка. Акумулятор працює більше доби, повна зарядка займає близько 75 хвилин, також є можливість зарядити через бездротову мережу. 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей яскравий, барвистий і має плавну частоту оновлення 120 Гц. Налаштування камери також хороше: 50-мегапіксельна основна камера, 8-мегапіксельна телефотокамера і 12-мегапіксельна надширококутна камера.
Що робить Galaxy S24 FE особливо цікавою альтернативою iPhone 16e, так це його програмний пакет. S24 FE має функції Samsung Galaxy AI, включно з інструментами для редагування фотографій за допомогою ШІ — так само, як Apple Intelligence на iPhone 16e. Pixel 8a і OnePlus 13R теж мають деякі функції ШІ, але вони не зовсім відповідають рівню Apple Intelligence, на відміну від Galaxy AI.
Motorola Razr (2024)
Запущений минулого літа, Razr є одним із найкращих складних телефонів, які можна купити сьогодні. Смартфон пропонує "звичайний" 6,9-дюймовий OLED-дисплей, коли він відкритий, і можна використовувати його, як будь-який інший телефон Android. А якщо закрити телефон, то отримаєте доступ до 1,5-дюймового зовнішнього екрана, який дає змогу перевіряти сповіщення та відповідати на них, переглядати календар, запускати будь-який застосунок для Android та ШІ-функції.
Раніше ми писали, що потрібно зробити, щоб смартфон працював якомога довше. Такі прості аспекти, як зарядка батареї та якість зарядного пристрою, можуть серйозно вплинути на життєвий цикл гаджета.