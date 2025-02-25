5 смартфонов, которые стоило бы купить вместо iPhone 16е: мнение экспертов (фото, видео)

В подборке — Google Pixel 8a, OnePlus 13R, Moto G Stylus 5G, Samsung Galaxy S24 FE, Motorola Razr 2024.

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Эксперты полагают, что есть Android-смартфоны, которые ничем не хуже iPhone 16e. Они создали подборку таких моделей и опубликовали материал на сайте Android Authority.

Google Pixel 8a

Смартфон Google Pixel 8a Фото: Скриншот

Всякий раз, когда обсуждаются смартфоны за 500-600 долларов, невозможно не вспомнить о Google Pixel 8a. Он имеет несколько преимуществ, главное из которых — это дисплей. Оба смартфона имеют компактные OLED-экраны (каждый по 6,1 дюйма), но телефон Google отличает частота обновления в 120 Гц.

OnePlus 13R

Смартфон OnePlus 13R Фото: OnePlus

OnePlus 13R имеет достойную спецификацию как для телефона в своем ценовом диапазоне: процессор Snapdragon 8 Gen 3, частота обновления экрана 120 Гц и хорошо оптимизированное программное обеспечение OxygenOS 15. Аккумулятор емкостью 6000 мАч достаточно большой, чтобы продержаться не менее двух дней на одной зарядке, а зарядка от 0 до 100% занимает чуть меньше часа. В плане производительности iPhone 16e не уступает китайскому "собрату", но в плане автономности — проигрывает.

Moto G Stylus 5G

Смартфон Moto G Stylus 5G Фото: PhoneArena

Motorola Moto G Stylus 5G (2024) — один из лучших бюджетных телефонов. Наличие у него G Stylus — явное преимущество.

Модель отличает также 6,7-дюймовая OLED-панель. Она яркая, работает плавно благодаря частоте обновления 120 Гц. Чипсет Snapdragon 6 Gen 1 не самый мощный, но его более чем достаточно для приложений и казуальных игр. Большая батарея емкостью 5000 мАч должна продержаться несколько дней на одной зарядке (гораздо больше, чем iPhone 16e), и настройка камеры также приличная — с основной камерой 50 Мп и сверхширокоугольной камерой 13 Мп, которая способна делать макроснимки.

Samsung Galaxy S24 FE

Смартфон Samsung Galaxy S24 FE Фото: Скриншот

Подобно тому, как iPhone 16e является бюджетной версией iPhone 16, Galaxy S24 FE является более доступным вариантом Galaxy S24/S24 Plus.

Он отличается по таким показателям, как производительность, время автономной работы и зарядка. Аккумулятор работает более суток, полная зарядка занимает около 75 минут, также есть возможность зарядить по беспроводной сети. 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей яркий, красочный и имеет плавную частоту обновления 120 Гц. Настройка камеры также хороша: 50-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельная телефотокамера и 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.

Что делает Galaxy S24 FE особенно интересной альтернативой iPhone 16e, так это его программный пакет. S24 FE располагает функциями Samsung Galaxy AI, включая инструменты для редактирования фотографий с помощью ИИ — так же, как Apple Intelligence на iPhone 16e. Pixel 8a и OnePlus 13R тоже имеют некоторые функции ИИ, но они не совсем соответствуют уровню Apple Intelligence, в отличие от Galaxy AI.

Motorola Razr (2024)

Смартфон Motorola Razr (2024)

Запущенный прошлым летом, Razr является одним из лучших складных телефонов, которые можно купить сегодня. Смартфон предлагает "обычный" 6,9-дюймовый OLED-дисплей, когда он открыт, и можно использовать его, как любой другой телефон Android. А если закрыть телефон, то получите доступ к 1,5-дюймовому наружному экрану, который позволяет проверять уведомления и отвечать на них, просматривать календарь, запускать любое приложение для Android и ИИ-функции.

Ранее мы писали, что нужно сделать, чтобы смартфон работал как можно дольше. Такие простые аспекты, как зарядка батареи и качество зарядного устройства, могут серьезно повлиять на жизненный цикл гаджета.