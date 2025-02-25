5 смартфонов, которые стоило бы купить вместо iPhone 16е: мнение экспертов (фото, видео)
В подборке — Google Pixel 8a, OnePlus 13R, Moto G Stylus 5G, Samsung Galaxy S24 FE, Motorola Razr 2024.
Эксперты полагают, что есть Android-смартфоны, которые ничем не хуже iPhone 16e. Они создали подборку таких моделей и опубликовали материал на сайте Android Authority.
Google Pixel 8a
Всякий раз, когда обсуждаются смартфоны за 500-600 долларов, невозможно не вспомнить о Google Pixel 8a. Он имеет несколько преимуществ, главное из которых — это дисплей. Оба смартфона имеют компактные OLED-экраны (каждый по 6,1 дюйма), но телефон Google отличает частота обновления в 120 Гц.
OnePlus 13R
OnePlus 13R имеет достойную спецификацию как для телефона в своем ценовом диапазоне: процессор Snapdragon 8 Gen 3, частота обновления экрана 120 Гц и хорошо оптимизированное программное обеспечение OxygenOS 15. Аккумулятор емкостью 6000 мАч достаточно большой, чтобы продержаться не менее двух дней на одной зарядке, а зарядка от 0 до 100% занимает чуть меньше часа. В плане производительности iPhone 16e не уступает китайскому "собрату", но в плане автономности — проигрывает.
Moto G Stylus 5G
Motorola Moto G Stylus 5G (2024) — один из лучших бюджетных телефонов. Наличие у него G Stylus — явное преимущество.
Модель отличает также 6,7-дюймовая OLED-панель. Она яркая, работает плавно благодаря частоте обновления 120 Гц. Чипсет Snapdragon 6 Gen 1 не самый мощный, но его более чем достаточно для приложений и казуальных игр. Большая батарея емкостью 5000 мАч должна продержаться несколько дней на одной зарядке (гораздо больше, чем iPhone 16e), и настройка камеры также приличная — с основной камерой 50 Мп и сверхширокоугольной камерой 13 Мп, которая способна делать макроснимки.
Samsung Galaxy S24 FE
Подобно тому, как iPhone 16e является бюджетной версией iPhone 16, Galaxy S24 FE является более доступным вариантом Galaxy S24/S24 Plus.
Он отличается по таким показателям, как производительность, время автономной работы и зарядка. Аккумулятор работает более суток, полная зарядка занимает около 75 минут, также есть возможность зарядить по беспроводной сети. 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей яркий, красочный и имеет плавную частоту обновления 120 Гц. Настройка камеры также хороша: 50-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельная телефотокамера и 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.
Что делает Galaxy S24 FE особенно интересной альтернативой iPhone 16e, так это его программный пакет. S24 FE располагает функциями Samsung Galaxy AI, включая инструменты для редактирования фотографий с помощью ИИ — так же, как Apple Intelligence на iPhone 16e. Pixel 8a и OnePlus 13R тоже имеют некоторые функции ИИ, но они не совсем соответствуют уровню Apple Intelligence, в отличие от Galaxy AI.
Motorola Razr (2024)
Запущенный прошлым летом, Razr является одним из лучших складных телефонов, которые можно купить сегодня. Смартфон предлагает "обычный" 6,9-дюймовый OLED-дисплей, когда он открыт, и можно использовать его, как любой другой телефон Android. А если закрыть телефон, то получите доступ к 1,5-дюймовому наружному экрану, который позволяет проверять уведомления и отвечать на них, просматривать календарь, запускать любое приложение для Android и ИИ-функции.
Ранее мы писали, что нужно сделать, чтобы смартфон работал как можно дольше. Такие простые аспекты, как зарядка батареи и качество зарядного устройства, могут серьезно повлиять на жизненный цикл гаджета.