Які телефони Samsung Galaxy є найбільш цінними: компанія назвала моделі

Samsung пропонує найбільше телефонів на вторинному ринку, випущених за останні чотири роки.

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Samsung сильно схиляється до обміну як способу зниження цін на свої нові смартфони. Про це пише Forbes.

Практично будь-яка угода, яку укладає компанія, міститиме в собі високі ціни обміну. Вигода для Samsung у цьому очевидна. Це привабливіше для потенційних покупців, ніж пряме зниження ціни на телефон (що може вплинути на імідж бренду), і є більше шансів утримати користувача в екосистемі Samsung.

Люди зазвичай оновлюють смартфони кожні 3,6 року, і не випадково корейська компанія пропонує найбільше телефонів, випущених за останні 4 роки, особливо якщо це пристрої Galaxy. Хороше правило полягає в тому, щоб обміняти смартфон, поки він все ще перебуває в тимчасовому періоді оновлення програмного забезпечення.

Тактика обміну Samsung також означає, що є можливості економії грошей для досвідчених покупців. Можна купити старий телефон на eBay, Swappa або в місцевому магазині вживаної електроніки і зберегти його для наступного розпродажу Samsung.

Samsung Galaxy S21 Ultra — 500 доларів США (продається менш ніж за 250 доларів на вторинному ринку).

Samsung Galaxy Note 20 Ultra — наразі 600 доларів, раніше оцінювалися в 400 доларів. (Коштує на вторинному ринку менш ніж 200 доларів).

Samsung Galaxy S22 Plus — 400 доларів (продається на вторинному ринку за 200-250 доларів).

Samsung Galaxy Z Flip 3 — 350 доларів США (продається на вторинному ринку від 100 до 160 доларів).

Якщо купити будь-який з цих пристроїв уживаним, потрібно буде переконатися, що він відповідає критеріям обміну Samsung, щоб отримати повну вартість. Немає жодної гарантії, що Samsung заплатить зазначені суми за той чи інший смартфон, але гаджети регулярно з'являються в продажу приблизно за такими цінами.

У Samsung сказали, що справді візьмуть будь-який старий телефон (автор використав Google Pixel 1 як приклад), тож треба слідкувати за старими телефонами, щоб вони були в хорошому стані (все ще працювали). Можна купити Pixel 4a, що продається менш ніж за 62,98 доларів, Galaxy S2 за 26,45 доларів або Samsung Galaxy S6 за 50,38 доларів.

Раніше ми писали, що Samsung Galaxy S25 підтримує супутниковий зв'язок, але є підступ. Samsung не співпрацює з постачальниками супутникового зв'язку, незважаючи на те, що оснастила новий флагман усім необхідним обладнанням.