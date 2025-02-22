Какие телефоны Samsung Galaxy являются наиболее ценными: компания назвала модели

Samsung предлагает больше всего телефонов на вторичном рынке, выпущенных за последние четыре года.

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Samsung сильно склоняется к обмену в качестве способа снижения цен на свои новые смартфоны. Об этом пишет Forbes.

Практически любая сделка, которую заключает компания, будет включать в себя высокие цены обмена. Выгода для Samsung в этом очевидна. Это более привлекательно для потенциальных покупателей, чем прямое снижение цены на телефон (что может повлиять на имидж бренда), и есть больше шансов удержать пользователя в экосистеме Samsung.

Люди обычно обновляют смартфоны каждые 3,6 года, и не случайно корейская компания предлагает больше всего телефонов, выпущенных за последние 4 года, особенно если это устройства Galaxy. Хорошее правило заключается в том, чтобы обменять смартфон, пока он все еще находится во временном периоде обновления программного обеспечения.

Тактика обмена Samsung также означает, что есть возможности экономии денег для опытных покупателей. Можно купить подержанный телефон на eBay, Swappa или в местном магазине б/у электроники и сохранить его для следующей распродажи Samsung.

Samsung Galaxy S21 Ultra — 500 долларов США (продается менее чем за 250 долларов на вторичном рынке).

Samsung Galaxy Note 20 Ultra — в настоящее время 600 долларов, ранее оценивались в 400 долларов. (Стоит на вторичном рынке менее чем 200 долларов).

Samsung Galaxy S22 Plus — 400 долларов (продается на вторичном рынке за 200-250 долларов).

Samsung Galaxy Z Flip 3 — 350 долларов США (продается на вторичном рынке от 100 до 160 долларов).

Если купить какое-либо из этих устройств подержанным, нужно будет убедиться, что оно соответствует критериям обмена Samsung, чтобы получить полную стоимость. Нет никакой гарантии, что Samsung заплатит указанные суммы за тот или иной смартфон, но гаджеты регулярно появляются в продаже примерно по таким ценам.

В Samsung сказали, что действительно примут любой старый телефон (автор использовал Google Pixel 1 в качестве примера), поэтому надо следить за старыми телефонами, чтобы они были в хорошем состоянии (все еще работающими). Можно купить Pixel 4a, продаваемый менее чем 62,98 долларов, Galaxy S2 за 26,45 долларов или Samsung Galaxy S6 за 50,38 долларов.

Ранее мы писали, что Samsung Galaxy S25 поддерживает спутниковую связь, но есть подвох. Samsung не сотрудничает с поставщиками спутниковой связи, несмотря на то, что оснастила новый флагман всем необходимым оборудованием.