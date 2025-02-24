Названо найкращий смартфон Sony: на що здатен цей флагман (відео)

Смартфон Sony Xperia 1 VI має дуже високі показники часу автономної роботи, гарний для портретної зйомки і прослуховування аудіо.

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Експерти назвали один із найкращих смартфонів Sony, і це Sony Xperia 1 VI. Про це пише Android Authority.

Огляд Sony Xperia 1 VI

Фірмові риси Sony — чудовий користувацький та ігровий досвід, безперебійний дисплей і топовий кремній — зберігаються тут, але загальний досвід було підвищено завдяки підвищеній універсальності камери та збільшеному терміну служби батареї.

Sony Xperia 1 VI поставляється за преміальною ціною — 1640 доларів США за 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ пам'яті. Є також дві моделі на 512 ГБ, однак, мабуть, є ексклюзивними для Азіатсько-Тихоокеанського регіону, ціна яких на батьківщині Sony — Японії, — становить 1 270 доларів за варіант з 12 ГБ оперативної пам'яті та 1 360 доларів за варіант оперативної пам'яті 16 ГБ. Xperia 1 VI доступний на більшості міжнародних ринків.

У смартфона є роз'єм для навушників, два стереодинаміки Dolby Atmos і фронтальна камера, екран Full HD+ (пікова яскравість 1300 ніт), захищений Gorilla Glass Victus 2, вбудований датчик відбитків пальців на правому боці, кнопка затвора, лоток microSD і SIM-карти.

Екран на 50% яскравіший, ніж у попередника, і на практиці різниця як помітна, так і вітається. Суперники за межами лінійки Sony обіцяють ще більші цифри (Samsung Galaxy S24 Ultra посилається на пікову яскравість 2600 ніт), але це не відволікає від більш практичного візуального оновлення, яке користувачі отримують на користь неперевершеної щільності пікселів.

Є підтримка бездротових навушників через LDAC і стандарти aptX Adaptive від Qualcomm, а також масштабування звуку за допомогою технології Sony DSEE Ultimate. Підтримка власного формату 360 Reality Audio також зберігається, поряд із функцією Upmix для стереозвуку.

Однією з проблем телефонів Sony є слабка підтримка програмного забезпечення. Попередні гаджети обмежувалися двома роками оновлень ОС і трьома роками оновлень безпеки. У Xperia 1 VI є три роки оновлень ОС і чотири роки оновлень безпеки.

Смартфон хороший для портретної фотографії. Відео можна знімати зі швидкістю до 4K 120 кадрів за секунду. Макрозйомка пропонує 120-кратне збільшення без втрат, для унікальних фотографій і відео. Як і у випадку з усіма телефотодатчиками, обмеження зйомки включають більш вузьку діафрагму і більшу потребу в стабілізації на висоті фокусного діапазону телефону, але в іншому він забезпечує дивовижні, хоча й нові, знімки; за умови, що у приміщенні достатньо світла.

Раніше ми писали, що потрібно зробити, щоб смартфон працював якомога довше. Такі прості аспекти, як зарядка батареї та якість зарядного пристрою, можуть серйозно вплинути на життєвий цикл гаджета.