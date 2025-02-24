Назван самый лучший смартфон Sony: на что способен этот флагман (видео)

Смартфон Sony Xperia 1 VI имеет очень высокие показатели времени автономной работы, хорош для портретной съемки и прослушивания аудио.

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Эксперты назвали один из лучших смартфонов Sony, и это Sony Xperia 1 VI. Об этом пишет Android Authority.

Обзор Sony Xperia 1 VI

Фирменные черты Sony — отличный пользовательский и игровой опыт, бесперебойный дисплей и топовый кремний — сохраняются здесь, но общий опыт был повышен благодаря повышенной универсальности камеры и увеличенному сроку службы батареи.

Sony Xperia 1 VI поставляется по премиальной цене — 1640 долларов США за 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. Есть также две модели на 512 ГБ, однако, по-видимому, являются эксклюзивными для Азиатско-Тихоокеанского региона, цена которых на родине Sony — Японии, — составляет 1 270 долларов за вариант с 12 ГБ оперативной памяти и 1 360 долларов за вариант оперативной памяти 16 ГБ. Xperia 1 VI доступен на большинстве международных рынков.

У смартфона есть разъем для наушников, два стереодинамика Dolby Atmos и фронтальная камера, экран Full HD+ (пиковая яркость 1300 нит), защищенный Gorilla Glass Victus 2, встроенный датчик отпечатков пальцев на правой стороне, кнопку затвора, лоток microSD и SIM-карты.

Экран на 50% ярче, чем у предшественника и на практике разница как заметна, так и приветствуется. Соперники за пределами линейки Sony обещают еще большие цифры (Samsung Galaxy S24 Ultra ссылается на пиковую яркость 2600 нит), но это не отвлекает от более практичного визуального обновления, которое пользователи получают в пользу непревзойденной плотности пикселей.

Есть поддержка беспроводных наушников через LDAC и стандарты aptX Adaptive от Qualcomm, а также масштабирование звука с помощью технологии Sony DSEE Ultimate. Поддержка собственного формата 360 Reality Audio также сохраняется, наряду с функцией Upmix для стереозвука.

Одной из проблем телефонов Sony является слабая поддержка программного обеспечения. Предыдущие гаджеты ограничивались двумя годами обновлений ОС и тремя годами обновлений безопасности. У Xperia 1 VI есть три года обновлений ОС и четыре года обновлений безопасности.

Смартфон хорош для портретной фотографии. Видео можно снимать со скоростью до 4K 120 кадров в секунду. Макросъемка предлагает 120-кратное увеличение без потерь, для уникальных фотографий и видео. Как и в случае со всеми телефотодатчиками, ограничения съемки включают более узкую диафрагму и большую потребность в стабилизации на высоте фокусного диапазона телефона, но в остальном он обеспечивает удивительные, хотя и новые, снимки; при условии, что у в помещении достаточно света.

Ранее мы писали, что нужно сделать, чтобы смартфон работал как можно дольше. Такие простые аспекты, как зарядка батареи и качество зарядного устройства, могут серьезно повлиять на жизненный цикл гаджета.