Samsung Galaxy S25 Edge оказался лучше конкурентов: эксперты назвали 5 причин

Смартфон Galaxy S25 Edge будет, скорее всего, главным конкурентом предстоящего iPhone 17 Air, пишет Android Police.

В преддверии презентации на Unpacked на прошлой неделе практически все ожидали чего-то вроде "Galaxy S25 Slim", что будет соответствовать продукту, который Apple готовит к осени. Вместо этого S25 Edge полагается на название, которое Samsung не использовала почти 10 лет.

Конечно, можно утверждать, что бренд "Edge" так и не прижился, просуществовав всего несколько лет в середине 2010-х, пока Samsung не приняла изогнутые дисплеи для всей линейки Galaxy S8. Но реакция в Slack AP на раскрытие названия говорит, что есть поклонники Android, которые помнят и любят серию Edge.

Samsung Galaxy S25 Фото: Скриншот

Samsung, очевидно, сосредоточена на том, чтобы сделать корпус Galaxy S25 Edge максимально тонким и гладким, и с этим уменьшением массы происходит снижение веса.

Samsung Galaxy S25 Фото: tomsguide.com

Говоря об Apple, трудно не рассматривать Galaxy S25 Edge как что-то иное, кроме как реакцию на еще не выпущенный iPhone 17 Air. По слухам, этот сверхтонкий iPhone должен появиться этой осенью вместе с остальными своими собратьями iPhone 17, но Galaxy S25 Edge опередит его на несколько месяцев, выйдя весной. Такая фора — отличная новость для Samsung, дающая ей возможность опередить дебаты о том, копирует ли она Apple, и одновременно дающая шанс действительно продвинуться вперед в области аппаратного обеспечения впервые за много лет.

Samsung Galaxy S25 Фото: androidpolice.com

Даже если Galaxy S25 Edge в конечном итоге покажется "просто" более тонким Galaxy S25, этого может быть достаточно, чтобы привлечь покупателей. Это, несомненно, современный телефон Samsung, но новый корпус и ограниченное количество линз не обещают ничего существенно нового.

Практически все аппараты серии Galaxy S25 работают на ОС One UI 7, давая возможность функционировать Galaxy AI, что делает гаджеты во многом лучше предшественников, предоставляя множество приложений, реорганизованные быстрые настройки и инструменты, такие как Now Bar и Now Brief.

Ранее мы писали, что Samsung Galaxy S25 поддерживает спутниковую связь, но есть подвох. Samsung не сотрудничает с поставщиками спутниковой связи, несмотря на то, что оснастила новый флагман всем необходимым оборудованием.